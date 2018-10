Kena Mobile, torna Kena Star 5

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha deciso di rilanciare la sua offerta operator attack Kena Star 5. Trattasi di una speciale tariffa che offre chiamate illimitate e ben 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 5 euro al mese. Trattandosi di una promozione operator attack, Kena Star 5 è rivolta ad una preciso target di utenti. Nello specifico, questa tariffa potrà essere richiesta da tutti coloro che attiveranno una nuova SIM ed effettueranno portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali.

Entrando nel dettaglio della tariffa, si ricorda che la velocità di navigazione è limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload. Gli SMS costano 25 centesimi di euro l’uno. In Europa, in roaming, Kena Start 5 permette di utilizzare 3 GB di traffico Internet. Per aderire a Kena Star 5 sono necessari anche 4,99 euro una tantum di attivazione e 5 euro una tantum per l’acquisto della SIM. Inoltre, i nuovi clienti dovranno immediatamente pagare il primo mese della tariffa (5 euro). Kena Star 5 si potrà richiedere direttamente nei punti vendita dell’operatore virtuale. Non è la prima volta che Kena Mobile lancia questa speciale tariffa operator attack. In precedenza, l’operatore virtuale aveva chiuso la commercializzazione di questa speciale tariffa lo scorso 15 di ottobre.

Si ricorda, che Kena Mobile propone anche l’offerta gemella Kena Star 4G che può essere attivata da tutti, sia dai nuovi che dai già clienti. In questo caso, però, sale il costo mensile da 5 a 8,99 euro.

Infine, si evidenzia che in caso di esaurimento del traffico dati a disposizione, la navigazione sarà interrotta sino al successivo rinnovo mensile.

Kena Mobile si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.