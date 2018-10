PlayStation Classic Mini, rivelata la line-up

Matteo Tontini,

Si era parlato tempo fa della fantastica PlayStation Classic Mini, una versione in miniatura della prima console casalinga Sony contenente ben 20 giochi preinstallati. Sapevamo il numero, ma non quali fossero. Oggi l’azienda nipponica viene a svelarceli con un delizioso trailer, capace di far venire l’acquolina in bocca a tutti i nostalgici. Ve lo riportiamo in calce all’articolo.

Per chi ne fosse all’oscuro, PlayStation Classic Mini presenterà dimensioni ridotte del 45% mantenendo tuttavia il classico design dell’originale (la scatola anche riprenderà il look del box anni ’90, contenendo due controller e cavo HDMI). Un vero gioiellino da collezionare per gli appassionati, che sarà disponibile dal prossimo 3 dicembre a 99 euro.

Di seguito riportiamo la lista dei giochi presenti nella piccola console, tra cui spiccano gli intramontabili Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid e Tekken 3 (tutta la line-up a dire il vero è eccezionale n.d.r.).

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

Resident Evil Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Si nota tuttavia l’assenza di giochi storici come Suikoden II o Tomb Raider, che i fan di PlayStation avrebbero sicuramente apprezzato. L’assenza di MediEvil e Spyro, così come quella di Crash, sono invece dovute al loro arrivo su PlayStation 4 con grafica totalmente rivista. Tra l’altro, secondo un rumor di qualche giorno fa, la collection dedicata a Sir Daniel Fortesque potrebbe essere annunciata da Sony proprio nel giorno di Halloween, per festeggiare anche il 20º anniversario del franchise.