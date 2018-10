TIM Party, tante novità per fisso e mobile

Filippo Vendrame,

Novembre molto ricco per TIM Party. TIM, infatti, non solo ha deciso di rinnovare questa particolare promozione dedicata a tutti i suoi clienti ma ha pure pensato di renderla molto più ricca. Si ricorda che TIM Party altro non è che un programma fedeltà che premia i clienti più fedeli con bonus, premi ed agevolazioni. Anche a novembre continuerà l’offerta “Giga illimitati” che permette ai clienti mobile di poter usufruire di traffico dati illimitato per un certo periodo di tempo in base alla loro longevità come clienti.

Per esempio, i clienti fisso e mobile potranno disporre di traffico illimitato per un mese. Maggiori informazioni direttamente sul sito di TIM Party. Sino al 4 novembre, invece, sarà disponibile il concorso “Vinci un anno di Cinema con TIM Party” che permette di vincere l’accesso gratuito per un anno ai cinema della catena The space. Nel mese di novembre, TIM Party offrirà sconti in fattura, promozioni sui servizi, sconti sugli smartphone e su altri prodotti. La novità più interessante, per le utenze di rete fissa, sarà quella di poter ottenere uno sconto in fattura di 5 euro.

Inoltre, dal 5 novembre sarà possibile vincere un Voucher Cinema per andare al cinema in 2 al prezzo di 1. Inoltre, sempre da questa data sarà possibile, per i nuovi iscritti al programma, richiedere TIM Music Gold che potrà essere utilizzata gratuitamente sino a fine anno. Trattasi della possibilità di poter accedere ad un catalogo musicale di oltre 30 milioni di brani da ascoltare in streaming senza consumare i Giga della propria offerta.

Inoltre, a novembre, tutti coloro che attiveranno TIM Pay e che contestualmente sono iscritti anche a TIM Party, potranno ricevere 5 euro di credito telefonico e 5 GB al mese per 12 mesi.

Il programma fedeltà di TIM permetterà, inoltre, di usufruire gratuitamente per tre mesi di TIM Smart Kid.

Il programma fedeltà offrirà a novembre molti altri premi. Tuttavia, è importante ricordare che saranno proposti ai clienti in base alla loro longevità come clienti TIM.

I premi sono pensati per i nuovi clienti, per i già clienti da almeno un anno, da almeno 5 anni e per i clienti fisso e mobile. Maggiori informazioni sul sito di TIM Party.