Vodafone Unlimited Red+ con Giga illimitati

Filippo Vendrame,

Annunciata all’evento di lancio della rete Giga Network 4.5G, la prima tariffa davvero flat dell’operatore, Vodafone Unlimited Red+, è finalmente sottoscrivibile. Tutti coloro che la richiederanno, dunque, potranno disporre di chiamate illimitate, SMS illimitati, 1000 minuti di chiamate internazionali, traffico Internet 4.5G senza limiti, oltre a 5 GB di traffico con 500 minuti di chiamate nei Paesi extra UE. Il tutto a 55,99 euro al mese che saranno scontati a 39,99 euro al mese se il cliente sceglierà l’addebito su carta di credito o RID bancario. Per i nuovi clienti, il costo d’attivazione scende da 29 a 3 euro ma solo se saranno effettuate ed utilizzate ricariche per almeno 719 euro durante tutto il periodo di permanenza in Vodafone.

In caso contrario, Vodafone addebiterà gli ulteriori 26 euro. Per i già clienti, Vodafone prevede, invece, un contributo di cambio offerta di 19 euro. I 1000 minuti di chiamate verso l’estero sono validi per le telefonate verso i numeri fissi e mobile di: Austria, Azzorre, Belgio, Bulgaria, Canada, Ceuta, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Guernsey, Guiana Francese, India, Irlanda, Islanda, Isola Man, Isole Ahlands, Isole Canarie, Isole Faroe, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madeira, Malta, Martinica, Mayotte, Melilla, Norvergia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Reunion, Romania, Saint Martin, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria ed USA.

I 5 GB di traffico Internet e i 500 minuti di chiamate nei Paesi extra UE sono utilizzabili in USA, Canada, Albania e Monaco. Vodafone Unlimited Red+ è compatibile con l’acquisto a rate di uno smartphone come il più recente iPhone XR.

Vodafone Unlimited Red+ offre l’acceso alla performante rete 4.5G dell’operatore. Da evidenziare che tutti coloro che avevano sottoscritto la vecchia Vodafone Unlimited Red+ tra il 23 luglio ed il 28 ottobre 2018 saranno rimodulati alla nuova tariffa. La variazione sarà automatica e senza costi aggiuntivi.

Questo piano tariffario include la segreteria telefonica, Smart Passport +, hotspot, Rete Sicura ed il servizio “Chiamami e Recall“.

Maggiori informazioni sono disponibili all’interno del sito ufficiale di Vodafone.