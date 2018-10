Evento Apple: iPad Pro e Apple Pencil 2

Marco Grigis,

Dopo la presentazione dei rinnovati MacBook Air e Mac Mini, e un breve riassunto sul successo di Apple Store raccontato da Angela Ahrendts, l’evento Apple in quel di Brooklyn passa dai laptop a iPad. Sono 400 milioni i tablet di Apple oggi distribuiti nel mondo e, nel 2018, il gruppo ha venduto più iPad di qualsiasi notebook e tablet di produttori di terze parti.

Arriva quindi il nuovo iPad Pro, dotato non solo di uno schermo edge-to-edge, ma anche di un design più sottile – 5.9 millimetri – e versatile. La versione dal display più piccolo è di 11 pollici, seguito dall’edizione classica da 12.9 pollici, entrambi con pannelli Liquid Retina Display. In totale, i nuovi device occupano il 25% in meno dello spazio delle generazioni precedenti.

I rinnovati iPad Pro sono stati aggiornati con le funzionalità di Face ID, grazie all’introduzione dei sensori True Depth. Il sistema è stato aggiornato affinché funzioni anche in modalità landscape e, non ultimo, anche quando il tablet è collegato a una tastiera. Naturalmente, mancando Touch ID e il tasto Home, anche su iPad Pro arrivano le gesture di navigazione già introdotte in iPhone X e successivi.

I tablet incorporano un chip A12X Bionic, processori da 7 nanometri con 8 core CPU e 7 GPU, in grado di aumentare le performance multicore del 90% rispetto alla generazioni precedenti. Le performance grafiche, invece, sono migliorate addirittura del 100%, con performance simili a Xbox. Lo storage, nel frattempo, può raggiungere addirittura 1 TB.

Così come già anticipato nelle scorse settimane, i nuovi iPad Pro vedono ora una porta USB-C, utile non solo per collegare dispositivi esterni come schermi, ma anche ideale per caricare gli iPhone.

iPad Pro è accompagnato dalla nuova Apple Pencil 2: la stilo si collega magneticamente al tablet e, grande novità di questa generazione, è la ricarica wireless quando la penna è nelle vicinanze del device. Ancora, presenta ora dei controlli touch sulla sua superficie, per gestire facilmente lo swipe o aprire le Note. Oltre alla stilo digitale, Apple lancia anche una nuova Smart Keyboard specificatamente pensata per i neonati tablet professionali.

iPad Pro è disponibile da 64 a 1 TB di storage, a partire 799 dollari per la versione da 11 pollici e da 999 dollari per quella da 12.9. Sarà comunque possibile acquistare la versione precedente da 10.5 pollici a 699 dollari. Con il rilascio dei nuovi iPad Pro, Apple rende oggi disponibile oggi iOS 12.1, con il supporto a eSIM, le nuove emoji Unicode 11 e FaceTime di gruppo.