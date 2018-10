Google, il Doodle di Halloween 2018 è multiplayer

Matteo Tontini,

Non poteva certo mancare il Doodle celebrativo di Google in occasione di Halloween 2018. Come al solito, l’azienda ricorda festività o importanti avvenimenti mediante versioni speciali del proprio logo, esibite sulla home page: alcune volte sono semplici illustrazioni a tema, altre volte veri e propri minigiochi.

Di questo secondo filone fa parte il Doodle di questi ultimi giorni di ottobre: si tratta di un giochino a metà tra Pac-Man e Snake, interessante perché è il primo in multiplayer sul motore di ricerca. L’utente impersona infatti un fantasmino che, in squadra con altri giocatori, deve raccogliere quante più fiamme dello spirito possibile all’interno di una casa stregata.

Si affrontano dunque due team, quello verde e quello viola, ognuno con una propria base: una volta recuperate le fiammelle nella labirintica ambientazione, si devono portare in un hub inaccessibile agli avversari, un’operazione che fa aumentare il punteggio (lo si può ottenere d’occhio grazie a una barra dedicata nella parte alta dello schermo). I fantasmi hanno anche la possibilità di rubare le fiamme ai membri del team opposto, andando incontro alla loro “coda”: recuperandole sul set, infatti, i fuochi fatui vanno ad allinearsi dietro i fantasmini, che potranno liberarsene solo una volta averli depositati nella propria base.

Allo scadere del tempo, la squadra con il punteggio più alto vince la partita e Google mostra i risultati di ogni singolo utente in una schermata. Le meccaniche sono semplicissime e il matchmaking è veloce; gli utenti hanno la possibilità di giocare in una partita casuale oppure di crearne una personalizzata, invitando i propri amici. Il Doodle di Google per Halloween 2018 è assolutamente ispirato, con un design cartoon davvero accattivante e un’atmosfera perfettamente in linea con quella tetra di questi giorni. Si tratta forse del Doodle più divertente mai realizzato e sarà disponibile sulla home page del motore di ricerca per tutta la giornata di oggi e di domani.

A proposito di Halloween, nelle scorse ore Steam ha dato il via a una serie di sconti sui giochi horror, un’occasione imperdibile per recuperare importanti titoli a un prezzo irrisorio.