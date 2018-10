Kena Mobile: Kena Star 4G diventa Kena Star Più

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha rivisto la sua offerta consumer, rimodulando la sua tariffa “Kena Star 4G” che ha cambiato nome in “Kena Star Più” oltre a diventare ancora più ricca. La nuova tariffa dell’operatore virtuale propone chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e ben 50 GB di Internet 4G. Il tutto a 8,99 euro al mese. In precedenza, la vecchia Kena Star 4G non includeva i 100 SMS al mese. Il prezzo era sempre il medesimo e quindi la modifica è stata migliorativa.

La nuova “Kena Star Più” può essere sottoscritta da tutti i clienti, sia quelli nuovi, anche con portabilità, che dai già clienti che effettueranno un cambio di piano. Dei 50 GB di traffico dati, 3 GB possono essere utilizzati anche in Europa in modalità di roaming. Gli SMS extra prevedono un costo di 25 centesimi di euro l’uno. “Kena Star Più” prevede un costo di attivazione di 4,99 euro. Inoltre, i nuovi clienti dovranno pagare 5 euro per la nuova SIM più il costo del primo canone. Questa nuova tariffa può essere attivata online oppure all’interno dei punti vendita Kena Mobile sparsi sul territorio italiano.

Si ricorda che la velocità in 4G delle offerte dell’operatore virtuale è limitata a 30 Mbps in download ed a 5,76 Mbps in upload. I nuovi clienti che giungono da Iliad e da CoopVoce, Tiscali, Fastweb, PosteMobile, Lycamobile e da altri operatori virtuali potranno richiedere, nei negozi, l’offerta operator attack Kena Star 5 che offre chiamate illimitate verso i numeri nazionali e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di appena 5 euro al mese.

Offerta attivabile anche online. Maggiori informazioni sulle tariffe di Kena Mobile sono disponibili all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale. Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.