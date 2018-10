LEARNING 360 racconta il futuro della formazione

Filippo Vendrame,

Torna l’appuntamento LEARNING 360 che racconta il futuro della formazione. L’edizione 2017 aveva registrato ben oltre 800 presenze e l’hashtag ufficiale #LEARNING360 era entrato in trend topic Italia su Twitter. L’appuntamento per il 2018 è per il 9 novembre a Milano presso il teatro Manzoni. Sul palco dell’edizione 2018 si alterneranno 20 speaker che faranno il focus su gamification, intelligenza artificiale, piattaforme, software, graphic design, social&mobile, realtà virtuale, content, multimedia, digital transformation, robotica e storytelling.

Gli speaker di questa giornata d’incontro, del mondo della formazione e della comunicazione digitale, sono: Luca La Mesa, Salvatore Majorana, Bruno Barbieri, Mirko Pallera, Marco Vescovi, Paolo Piri (robot), Ivan Mazzoleni, Fabio Viola, Cristina Pozzi, Salvatore Russo, Andrea Fontana, Carlo Alberto Tenchini, Alessandro La Volpe, Claudio Erba, Eleonora Rocca, Emanuele Pucci, Pasquale Ruju, Tom Kuhlmann, Garr Reynolds, Dino Spinella. LEARNING 360 è l’evento annuale dove tutti gli attori del settore possono accedere ad un Train the Trainers senza eguali, ovvero, ad un momento di incontro per fare il focus sui trend del settore.

LEARNING360 è nato come momento di incontro tra Mosaicoelearning e i nostri clienti, ma già dalla prima edizione ci siamo resi conto che aveva il potenziale per diventare molto di più. In questo momento storico, in cui è tangibile la sete di confronto, LEARNING360 è stato il primo evento open di settore in Italia che ha consentito a professionisti, aziende e, perché no, semplici curiosi, di aprire le finestre su questo strano paese delle meraviglie, che è il mondo del Digital Learning. Oggi siamo giunti alla terza edizione, con presenze quintuplicate, rispetto al primo anno, e puntiamo ad accogliere sempre più persone. Quest’anno, poi, accanto a “grandi classici” come gamification e storytelling, abbiamo deciso di puntare il focus sulla Digital Trasformation, sistemi di apprendimento e robotica. Vi aspettiamo il 9 Novembre al Teatro Manzoni di Milano per scoprire insieme dove ci porterà il bianconiglio.

Per gli onori di casa i due founder e CEO Gabriele Dovis e Maurilia Battaglia. affiancati da Federica Bulega, Corporate Training Coordinator di Ninja Academy, Antonino Caffo, giornalista esperto in tecnologia e innovazione e la newsmaker esperta in culture digitali e mobile communication, Francesca Ferrara.