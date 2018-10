No Man’s Sky, disponibile l’update The Abyss

Matteo Tontini,

Il nuovo aggiornamento di No Man’s Sky, The Abyss, porta i giocatori sotto la superficie del mare (come lascia intuire il nome stesso) e promette interessanti sorprese. Il precedente update distribuito dagli sviluppatori, intitolato Next, ha completamente rivitalizzato il gioco, non soltanto grazie a una revisione generale del comparto grafico, ma anche per mezzo di efficaci modifiche al sistema di gioco e mediante l’aggiunta dell’attesissimo multiplayer.

The Abyss non è altrettanto grande, ma inserendo missioni subacquee e nuovi veicoli ci si augura che dia una maggiore profondità a tutto ciò che si muove sott’acqua; gli abissi sono sempre passati in secondo piano, infatti, rispetto al mondo in superficie. Sean Murray, co-fondatore di Hello Games (sviluppatore di No Man’s Sky), ha così dichiarato:

Volevamo concentrarci sul miglioramento del mondo subacqueo e su alcuni degli elementi più interessanti del gioco per Halloween. Gli oceani sono sempre stati di grandi dimensioni in No Man’s Sky, ma ora sono parte profonda del nostro gameplay.

The Abyss modifica la flora e la fauna sottomarina, rendendo le creature subacquee “più frequenti e interessanti”. Introduce anche nuove missioni sotto la superficie del mare, relitti sommersi, nuovi moduli di costruzione per edifici subacquei e un sottomarino.

Nella nuova storia, intitolata The Dreams of the Deep, i giocatori sono chiamati a investigare su un gruppo di persone abbandonate in seguito al naufragio di una nave, andando a esplorare rovine sotto la superficie del mare. Gli utenti possono inoltre indagare su relitti sommersi per portare alla luce antichi tesori, così come recuperare le merci da gigantesche navi da carico che giacciono sui fondali marini.

L’aggiornamento The Abyss è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.