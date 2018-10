Opera Touch vince il Red Dot Design Award

Luca Colantuoni,

La software house norvegese non può competere con i big del settore, ma offre browser piuttosto innovativi per i suoi fan. Una delle ultime novità, ovvero Opera Touch, ha ricevuto a Berlino il Red Dot Design Award, grazie all’interfaccia che semplifica la navigazione con una sola mano. Il browser, disponibile per Android da fine aprile, è arrivato anche su iOS all’inizio del mese.

Nella motivazione del premio viene spiegato che gli altri browser per smartphone costringono l’utente a toccare elementi che si trovano nella parte superiore. Una simile operazione è resa oggi più complicata a causa delle dimensioni crescente dello schermo. L’uso con una mano è praticamente impossibile e le probabilità di far cadere lo smartphone è molto alta. La software house norvegese ha quindi progettato un’interfaccia che permette l’interazione solo con il pollice. La novità più interessante è denominata Fast Action Button (FAB).

Il pulsante, sempre visibile nella parte inferiore dello schermo, consente l’accesso rapido alle schede aperte e alla funzione di ricerca con una sola mano. Non è necessario quindi fare i “giocolieri” per navigare su Internet, quando l’altra mano è occupata. Molto utili inoltre la tastiera virtuale che viene mostrata subito all’avvio del browser e il cursore lampeggiante già posizionato nella barra delle ricerche.

La terza funzionalità di Opera Touch è Flow, con la quale è possibile stabilire una connessione con Opera per desktop e sincronizzare immagini, link, video, appunti e altro tra i due dispositivi. Il design del browser è risultato vincitore tra oltre 8.600 lavori esaminati dalla giuria. Opera Touch per Android e iOS possono essere scaricati dagli store di Google e Apple.