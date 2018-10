PES Club Manager, disponibile l’aggiornamento 2.0

Marco Locatelli,

Konami ha annunciato oggi la disponibilità della versione 2.0 di PES Club Manager, gioco di calcio manageriale (in stile Football Manager, per intenderci), che include i trasferimenti di mercato della stagione 2018/19 così come gli stemmi, le divise da gioco e le statistiche dei giocatori aggiornate.

In aggiunta alla nuova stagione, Konami ha incluso anche una nuovissima modalità chiamata “ALL-STAR SERIES” in cui sarà possibile creare un team, per sfidare gli amici, scegliendo da una selezione di 18 calciatori. Anche i giocatori avversari dovranno formare la loro squadra scegliendo tra la stessa rosa di calciatori, rendendo ancora più determinanti le scelte tattiche e strategiche.

Grandi risultati verranno premiati con grandi ricompense, cinque vittorie daranno la possibilità di ottenere fino a 7 giocatori, questa possibilità aumenterà proporzionalmente al numero di vittorie ottenute e i calciatori verranno scelti casualmente tra una rosa di 18, con buone probabilità di ottenere come premio uno dei propri giocatori preferiti.

PES Club Manager 2.0 vede anche la presenza di un motore di gioco completamente rinnovato che garantisce un’esperienza ancora più realistica di prima. Sono state aggiunte nuove meccaniche di gioco legate ai dribbling, ai passaggi e ai tiri per offrire un gameplay ancora più completo. Notevoli miglioramenti sono stati applicati anche all’intelligenza artificiale nell’esecuzione delle tattiche di gioco. PES Club Manager è disponibile gratuitamente (con micro-transazioni opzionali) su App Store e Google Play.

Ricordiamo che PES Club Manager non la versione mobile di PES 2019, ma un titolo totalmente incentrato sulla sfera gestionale del gioco del calcio, che da qualche anno a questa parte prova a sfidare il re in discusso di questo genere: Football Manager. Konami ha giocato di anticipo in questo caso, visto che FM 2019 e la relativa versione mobile saranno disponibile solo a partire dal 2 novembre.