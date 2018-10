Steam dà il via ai saldi di Halloween 2018

Matteo Tontini,

Domani è Halloween e per l’occasione Steam ha dato il via a una serie di succulenti sconti sui giochi horror, come fa ogni anno del resto. Nei titoli in saldo non mancano chiaramente vampiri, zombie, qualche fantasma e amenità di ogni sorta: i giochi si pongono come un’alternativa perfetta a coloro che preferiscono passare la notte del 31 ottobre davanti al PC, piuttosto che guardando un film in televisione o festeggiando con gli amici.

Qualora si fosse interessati a spendere soldi in videogiochi piuttosto che in zucche intagliate, in costumi a tema o in dolcetti a forma di pipistrelli, questa è sicuramente l’occasione giusta. Di seguito vi riportiamo una lista dei giochi più invitanti che possono essere trovati in offerta su Steam in occasione di Halloween 2018:

Outlast 2 – 7 euro (75% di sconto)

Crypt of the Necrodancer – 3 euro (80% di sconto)

Darkest Dungeon – 7 euro (70% di sconto)

Vampyr – 34 euro (33% di sconto)

Vampire – 5 euro (75% di sconto)

Sunless Sea – 7 euro (66% di sconto)

Metro Redux Bundle – 14 euro (66% di sconto)

Graveyard Keeper – 13 euro – (25% di sconto)

Alan Wake, tornato su Steam soltanto di recente – 3 euro (80% di sconto)

Quest’ultimo titolo dovrebbe sicuramente essere giocato da coloro che non ne hanno ancora avuto l’occasione, e poterlo recuperare a un prezzo tanto misero è senz’altro un affare. Qualora invece si preferisse mettere le mani su un gioco che incute davvero tanta paura, Outlast 2 sarebbe indubbiamente la scelta giusta visti i numerosi jump-scare e l’ambientazione inquietante, che trasporta i giocatori in un misterioso villaggio tra i canyon dell’Arizona dove gli abitanti sono adepti di una setta cristiana fanatica.

I saldi di Halloween 2018 su Steam saranno validi fino al 1 novembre, dunque è consigliabile cliccare qui e non perdere tempo per approfittare delle offerte! A proposito di sconti, nei giorni scorsi anche Microsoft ha dato il via a quelli di Xbox in occasione della cupa festività anglosassone.