Vodafone, Giga illimitati per Halloween

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti i clienti Vodafone iscritti al programma fedeltà “Vodafone Happy“. Per la ricorrenza di Halloween, l’operatore ha deciso di lanciare una ghiotta promozione speciale chiamata “Happy Moment“. Tutti gli iscritti al programma fedeltà, dunque, potranno richiedere gratuitamente dal 29 al 31 ottobre attraverso l’app My Vodafone il regalo a loro riservato e cioè traffico Internet illimitato dalle 20 alle 8 per una settimana per navigare sulla Vodafone Giga Network 4.5G.

Contestualmente, l’operatore ha deciso di lanciare un concorso che permette ai suoi clienti iscritti a “Vodafone Happy” di poter vincere una macchina del caffè. “Happy Moment” è la nuova sorpresa che “Vodafone Happy” riserva ai suoi iscritti per premiarli in occasioni speciali attraverso un’esperienza ancora più interattiva e ingaggiante sulla app My Vodafone. Si va ad aggiungere agli “Happy Friday”, l’iniziativa che tutti i venerdì premia i clienti con un regalo esclusivo.

Si ricorda che “Vodafone Happy” è il programma di Vodafone Italia che premia i clienti per il tempo passato insieme. Un programma rivolto a tutti i clienti consumer con SIM voce attiva, ricaricabili e abbonamento. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente attraverso l’app My Vodafone o il sito web, oppure chiamando il numero gratuito 42626 o recandosi in uno dei negozi Vodafone.

Una volta effettuata l’iscrizione, ad ogni ricarica o fattura, i clienti accumulano “sorrisi”, proporzionali agli anni trascorsi in Vodafone e alla spesa effettuata, con cui possono richiedere i premi del catalogo Happy. Regali come Giga extra, minuti, riviste digitali e sconti o agevolazioni presso partner d’eccezione. Per conoscere i sorrisi accumulati e richiedere i propri premi basta andare sull’App My Vodafone, sito web o chiamare il 42626. Dall’app si possono anche condividere i sorrisi con parenti e amici.

Con Happy Friday, tutti i venerdì i clienti ricevono un regalo da richiedere senza consumare i propri “sorrisi” direttamente sull’app My Vodafone. Tramite l’app possono indicare il gradimento del premio ricevuto.

Maggiori informazioni sul sito di Vodafone Italia.