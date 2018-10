Waze Audio Player, ecco il player audio integrato

Marco Locatelli,

Da navigatore a piattaforma di musica streaming il passo non è poi così tanto lungo. Waze, la piattaforma che riunisce la più grande community di automobilisti al mondo con oltre 110 milioni di utenti, annuncia il lancio della versione beta di Waze Audio Player: un sistema audio integrato nell’app che permette agli automobilisti di ascoltare musica, podcast, audiolibri, news e molto altro mantenendo una guida sicura.

Ispirati dai feedback positivi in seguito all’integrazione con Spotify lanciata nel marzo 2017 – si legge nel comunicato stampa – Waze presenta un servizio completo di audio player per ogni gusto e genere grazie alla partnership con le piattaforme audio leader nel mondo.

Nella versione beta, i membri della Beta Community di Waze potranno testare l’ampia selezione di contenuti offerti dai sette nuovi partner globali: Deezer e TuneIn disponibili in versione italiana, NPR One, Scribd e Stitcher in lingua inglese, Pandora e iHeartRadio non ancora fruibili in Italia. Tutti i partner hanno integrato la loro esperienza audio in Waze attraverso una nuova suite di tool chiamata Waze Audio Kit.

Waze Audio Player è disponibile da oggi per i membri della Waze Beta Community e nel corso delle prossime settimane verrà rilasciato anche per tutti gli altri utenti. Per iscriverti alla Waze Beta Community clicca qui. Per integrare la tua audio app su Waze, richiedi il Waze Audio Kit qui.

Deezer, disponibile in oltre 180 paesi al mondo, conta 14 milioni di utenti mensili attivi globalmente ed offre un bacino musicale di oltre 53 milioni di brani, riproducibili anche offline. Inoltre, riunisce una selezione musicale tra playlist e podcast tematici per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite o riascoltare vecchi successi. TuneIn, invece, con 75 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale offre la possibilità di accedere ad oltre 120 mila radio e più di 5.7 milioni di programmi on demand. Non mancano i podcast e l’esclusività di alcuni contenuti musicali scelti da DJ di fama internazionale. Con TuneIn si accede anche a contenuti sportivi così come alle news giornaliere e altro ancora.

Entrambe le app prevedono una versione free e sono disponibili per Android e per iOS.

Siamo elettrizzati per l’introduzione di Waze Audio Player e nell’annunciare l’avvio della partnership con le migliori piattaforme dell’industria audio per dispositivi mobile – commenta Adam Fried, Head of Global Partnership di Waze -. Il nostro scopo è dare agli utenti la miglior esperienza di guida possibile. Grazie alla partnership siglata siamo in grado di rendere l’esperienza di guida ancora più piacevole e soprattutto integrata, permettendo agli automobilisti di fruire dei contenuti audio in maniera sicura. Inoltre, i nostri partner, saranno anche in grado di creare contenuti audio personalizzati per i Wazer grazie all’integrazione di Waze Audio Kit. Restare bloccati nel traffico è già abbastanza brutto, ma ancora peggio sarebbe non avere nemmeno la musica oppure dover ascoltare canzoni che preferiremmo evitare. La nuova integrazione tra Deezer e Waze consente finalmente agli automobilisti di ascoltare la musica più personalizzata possibile con Flow, oltre ad accedere a tutte le tracce e playlist preferite, senza scendere a compromessi per arrivare anche a destinazione il più rapidamente possibile. E nel caso improbabile di trovare un traffico ancora più intenso, si può sempre ascoltare “Highway to Hell” e avere la certezza che potrebbe andare molto, molto peggio – afferma Alexander Holland, Chief Content e Product Officer, Deezer. Ci impegniamo ad essere presenti ovunque nel mondo per tutti coloro che vogliono ascoltare, offrendo agli appassionati una varietà di contenuti per tutti i generi e senza precedenti: radio, sport live, notizie, podcast e musica – conclude Tony Archibong, VP of Distribution e Business Development di TuneIn – Siamo entusiasti di collaborare con Waze e gli altri partner leader nel nostro settore attraverso Waze Audio Player per estendere ulteriormente la possibilità alle persone di ascoltare i contenuti che amano.