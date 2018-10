La Canon PowerShot G7 X Mark III arriva nel 2019

Antonino Caffo,

Il 2019 promette di essere un grande anno per la nuova generazione di fotocamere consumer. Tra i protagonisti dei prossimi mesi ci sarà sicuramente Canon, con la PowerShot G7 attesa agli inizi del 2019. Il dispositivo dovrà spostare sicuramente più avanti la qualità portata dalla PowerShot G7 X Mark II, e pare che lo farà con un paio di novità degne di nota.

Secondo CanonRumors.com, vedremo la PowerShot G7 X Mark III al CES 2019, la fiera di Las Vegas che è sempre un punto di riferimento nel campo dell’imaging. Il prodotto, quale successore del precedente, è indirizzato a chi ha bisogno di una macchina compatta premium, sia per la cattura di foto che la registrazione video di livello medio-alto. Non a caso, le indiscrezioni parlano di una fotocamera capace di acquisire filmati in 4K (la Mark II si fermava ai 1080p) e di beneficiare del sistema Canon Dual Pixel AF. Le altre caratteristiche dovrebbero includere un nuovo sensore CMOS da 1,0 pollici da 24,1 MP e la possibilità di scattare a 10 fps.

Il modello integrerà, stando ai rumors, un intervallo di zoom leggermente più ampio rispetto alla Mark II (attualmente 24-100mm f/1.8-2.8) e un design solo in parte rivisto, dato che già l’ultima versione portava con sé un’ergonomia e maneggevolezza ottima.

Sembra che anche Canon abbia intenzione di aggiornare anche la famiglia delle PowerShot G9X, digitale compatta con sensore CMOS e alcune peculiarità, tra cui il supporto al Wi-Fi, un display LCD touchscreen da 3 pollici e un buffer di scatto di 10 foto.