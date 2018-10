Facebook contro Twitch: Level Up esteso a 21 Paesi

Candido Romano,

Facebook continua ad emulare funzioni e servizi di altre piattaforme. Già da un po’ di tempo si parla di fb.gg, soprattutto dopo la recente beta su Android, il competitor che il colosso di Menlo Park sta costruendo per infastidire Twitch, YouTube e Mixer, piattaforme utilizzata anche dai gamer per gli streaming live seguiti da milioni d spettatori.

Facebook ha annunciato in maniera un po’ bizzarra, su Twitter, di aver esteso il Level Up Program a 21 nazioni in tutto, anche se purtroppo non si vede l’Italia per ora. Questo programma permette agli streamer di crearsi un pubblico e guadagnare dai propri video live e non, insomma di crearsi una vera e propria community, proprio come accade su Twitch.

Tutti gli streamer che verranno giudicati idonei a parteciparvi potranno guadagnare le cosiddette stelle Facebook, simili ai Twitch Bits, cioè beni virtuali che i fan possono acquistare per supportare lo streamer che seguono e aiutarli così a continuare a fare video. Coloro che parteciperanno al programma hanno la possibilità anche di sbloccare una maggiore qualità dello streaming, cioè a 1080è e 60fps, ma anche personalizzare la propria dashboard o entrare in particolari funzionalità beta di alcuni prodotti.

🇦🇺🇧🇷🇰🇭🇨🇦🇨🇱🇫🇷🇩🇪🇮🇳🇮🇩🇮🇪🇯🇵🇱🇦🇲🇾🇲🇽🇵🇪🇵🇭🇪🇸🇹🇼🇹🇭🇬🇧🇺🇸

Our Level Up Program for up-and-coming creators is now live in over 20 countries! Visit https://t.co/ofUA7NoUbg to check eligibility and make your stream a reality. — Facebook Gaming (@FacebookGaming) October 30, 2018

Facebook fondamentalmente “si è ispirata” da Twitch anche per il programma di partnership, che permetterà agli streamer di guadagnare ed avere visibilità maggiore. L’incursione di Facebook nel mondo gaming ed eSports in realtà finora è stata alquanto mediocre. Ha siglato un importante accordo con ESL One, una serie di tornei di Counter-Strike: Global Offensive, che finora non ha avuto poi un grande seguito

Non sarà facile per Facebook ritagliarsi la propria nicchia: tanto dipenderà dal marketing che spingerà una piattaforma del genere, ma anche dalle personalità che riuscirà a portare, del resto sono gli streamer e la loro attrattiva a far lievitare i numeri, si veda Ninja per Twitch.