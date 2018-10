Fortnite, grande successo su Nintendo Switch

Marco Locatelli,

Fortnite, lanciato per la console ibrida Nintendo Switch nel bel mezzo dell’E3 lo scorso giugno, sta avendo un grandissimo successo. Un successo non poi così scontato. In queste ore il colosso di Kyoto ha fatto sapere, nel dettaglio, quali sono i numeri del popolare battle royale sulla sua ammiraglia.

In un recente report, Nintendo ha rivelato che Fortnite è stato installato su “quasi la metà” di tutte le Nintendo Switch vendute nel mondo. A partire dal 30 settembre, Nintendo ha venduto 22,86 milioni di unità (superando GameCube), e ciò significa che Fortnite è stato scaricato su circa 11 milioni di Switch.

Un numero davvero impressionante. Il segreto di questo successo? Probabilmente la natura ibrida di Nintendo Switch, che permette ai giocatori di affrontare le schermaglie di Fortnite sia in mobilità che da casa, comodamente seduti sul divano del salotto.

Ricordiamo che le altre versioni di Fortnite sono le “classiche” per PC, console PlayStation 4 e Xbox One, mentre l’edizione mobile è disponibile da quest’anno per iPhone, iPad e smartphne e tablet Android. Fortnite per Android è ancora in fase beta, e da pochi giorni non più su invito ma disponibile al download per tutti.

È di poche ore fa la notizie secondo la quale la patch 6.21 di Fortnite, inizialmente prevista per oggi, mercoledì 31 ottobre, è stata rimandata a domani, giovedì 1 novembre insieme alle Sfide della Settimana 6. Dalle prime informazioni, i server dovrebbero andare offline per l’update dalle 10.00 di domani e tornare online nel primo pomeriggio, mentre per quanto riguarda i contenuti dell’aggiornamento Epic Games non ha ancora rivelato nulla.

Altra novità di oggi è che nello store del gioco sono tornate disponibili alcune skin a tema Halloween e l’emote Jugglin. Potranno essere acquistate fino a venerdì 2 novembre.