Gmail, inbox unificata anche sull’app iOS

Marco Locatelli,

Per vari motivi, difficilmente si possiede una sola e-mail. Motivo per cui diverse caselle di posta elettronica permettono di unificare tutte le email all’interno di una unica inbox. Gmail per Android lo permette già da diverso tempo, ma su iOS questa possibilità non era ancora consentita, almeno fino ad oggi.

Il colosso di Mountain View ha infatti annunciato che l’inbox unificato è ora disponibile anche per dispositivi mobile con sistema operativo della mela morsicata.

Se fino a poco fa gli utenti iOS di Gmail dovevano continuamente spostarsi da un account all’altro tramite lo switcher (ricordiamo che Gmail può gestire anche email di altri provider, da Virgilio a Outlook) presente nella parte superiore dell’interfaccia, ora il flusso di email viene raccolto all’interno di un unico contenitore grazie all’opzione “All Inboxes” presente nel menu laterale a sinistra, che può essere attivata o meno.

Attivando la modalità “All Inboxes” tutte le email appariranno in un unico elenco sull’app di Gmail per iOS, ma ciò non significa che le varie caselle di posta elettronica verranno condivise fra i vari account.

La nuova funzione è già in fase di distribuzione, ma ancora non è chiaro se tramite un aggiornamento dell’applicazione o lato server. Secondo quanto fatto sapere da Google, la novità sarà disponibile per tutti gli utenti iOS entro un paio di settimane, sia per gli utenti “normali” che per gli utenti di G Suite.

Gmail per Android e per iOS riceveranno nel prossimo futuro l’aggiornamento grafico al Material Theme, in linea con l’update web avvento ad aprile. Inoltre, dopo essere stato rilasciato per i clienti di G Suite, la compagnia di Mountain View ha reso disponibile sugli smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL la funzione Smart Compose.