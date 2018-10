Honor Magic 2, schermo slider e tripla fotocamera

Luca Colantuoni,

A distanza di quasi due anni dal primo modello, il produttore cinese ha svelato il suo successore. Il nuovo Honor Magic 2 ha un design simile a quello del recente Xiaomi Mi MIX 3 e, casualmente, uno schermo AMOLED con la stessa diagonale. Peculiare caratteristica è il meccanismo a scorrimento che nasconde le tre fotocamere frontali per il riconoscimento facciale 3D.

Honor Magic 2 possiede uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Invece del tradizionale notch, che potrebbe rovinare l’estetica dello smartphone, il produttore ha scelto un design slider per incrementare lo screen-to-body ratio (91,5%). Per attivare le fotocamere e sfruttare il Face Unlock 3D è sufficiente scorrere lo schermo verso il basso. Il pulsante Home del primo modello è stato eliminato e il lettore di impronte digitali è ora sotto il display.

Essendo un top di gamma non poteva mancare il potente processore octa core Kirin 980 con Dual NPU, affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria flash. Il modulo fotografico posteriore ricorda chiaramente quello dello Huawei P20 Pro. Per le tre fotocamere sono stati scelti un sensore RGB da 16 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.8, un sensore monocromatico da 24 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.8, un sensore RGB da 16 megapixel e un obiettivo grandangolare con apertura f/2.2.

La fotocamera frontale ha invece un sensore da 16 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Honor ha aggiunto altre due fotocamere da 2 megapixel (obiettivi con apertura f/2.4) per il riconoscimento facciale 3D e la creazione delle 3D Qmoji. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS dual band, NFC e LTE con supporto dual SIM. La batteria da 3.500 mAh supporta la ricarica rapida Magic Charge mediante la porta USB Type-C (da 0% a 85% in 30 minuti).

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Honor Magic 2 sarà disponibile dal 6 novembre in tre colori: nero, rosso e blu. I prezzi sono 3.799 yuan (6GB+128GB), 4.299 yuan (8GB+128GB) e 4.799 yuan (8GB+256GB), corrispondenti a circa 480,00 euro, 545,00 euro e 610,00 euro, tasse escluse. Non è noto se e quando verrà distribuito in Europa.