Huawei Mate 20 Pro, record di pre-ordini in Europa

Luca Colantuoni,

Sono passati solo 15 giorni dall’annuncio della nuova serie Mate 20 e già è stato battuto il primo record. Huawei ha infatti comunicato che il Mate 20 Pro ha superato del 40% i pre-ordini registrati in Europa occidentale dal noto Huawei P20 Pro nello stesso intervallo di tempo.

La rilevazione è stata effettuata il 26 ottobre, quindi il sorprendente risultato è stato raggiunto in appena 10 giorni. «L’avanguardia tecnologica del Mate 20 Pro ha conquistato tutti. I consumatori europei stanno continuando a scegliere i nostri prodotti per prestazioni sempre migliori elevando il proprio potenziale», ha affermato Walter Ji, Presidente Western Europe Huawei Consumer Business Group. «I nostri prodotti hanno ricevuto premi e recensioni estremamente positive dai principali media europei e siamo certi che tutti coloro che hanno pre-ordinato il prodotto saranno entusiasti dell’innovazione che presto potranno stringere tra le mani».

Galleria di immagini: Huawei Mate 20, immagini degli smartphone

Il nuovo Huawei Mate 20 Pro è in effetti un concentrato di tecnologie innovative, a partire da quella utilizzata per la realizzazione del telaio e denominata Hyper Optical Pattern che rende la superficie meno scivolosa e meno sensibile alle impronte digitali. Ma la caratteristica unica è il Matrix Camera System. Questo è il nome scelto per il modulo fotografico posteriore con tre sensori (40, 20 e 8 megapixel), abbinati ad obiettivi Leica con tre differenti aperture (f/1.8, f/2.2 e f/2.4) che permettono di scattare foto a varie lunghezze focali.

Lo schermo OLED da 6,39 pollici ha una risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) e un notch nella parte superiore che ospita la capsula auricolare, la fotocamera frontale da 24 megapixel e i sensori per il riconoscimento facciale 3D, utilizzati anche per creare le 3D Live Emoji. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 980, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con NM card fino a 256 GB.

Altre peculiari caratteristiche sono il lettore di impronte in-display, il GPS dual band e la batteria da 4.200 mAh con Reverse Charging che permette di ricaricare altri smartphone compatibili con la tecnologia wireless Qi. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Il Mate 20 Pro è in vendita ad un prezzo di 1.099,00 euro.