iOS 12.1: eSIM non ancora supportata in Italia

Marco Grigis,

Tra le varie novità di iOS 12.1, l’aggiornamento del sistema operativo mobile per iPhone e iPad rilasciato ieri, vi è il supporto alle eSIM per i device compatibili. iPhone XR, iPhone XS e XS Max e i nuovi iPad Pro possono infatti ospitare una seconda numerazione virtuale, oltre alla classica scheda SIM. Da quanto si apprende dalle pagine del supporto Apple, però, il servizio non è ancora disponibile in Italia.

Come già accennato, la funzione eSIM di iOS 12.1 permette di ospitare sul proprio device una seconda numerazione, quest’ultima virtuale, per rendere iPhone o iPad dual-sim anche in assenza di un secondo slot fisico per le tessere. Lo standard deve essere però supportato dal proprio operatore, così come Apple specifica sul proprio sito ufficiale: al momento, però, i carrier abilitati sono ridotti. E sullo Stivale ancora nessuno ha lanciato il servizio, sebbene Vodafone già abbia adottato una soluzione simile per gli Apple Watch Series 4.

L’accesso a eSIM è ora garantito in Austria (T-Mobile), Canada (Bell e Virgin), Croazia (Hrvatski Telekom), Repubblica Ceca (T-Mobile), Germania (Telekom e Vodafone), Ungheria (Magyar Telekom), India (Airtel e Reliance Jio), Spagna (Vodafone), Regno Unito (EE) e Stati Uniti (AT&T, T-Mobile e Verizon). Così come già specificato, in Italia per Apple Watch Series 4 vi è il supporto di Vodafone e, considerando come l’operatore abbia già lanciato la funzione in altri Paesi europei, non si esclude possa adottarla in futuro anche per i clienti dello Stivale.

Apple ha adottato eSIM grazie alla sua versatilità: per gli operatori abilitati, infatti, l’attivazione del servizio è immediata, praticamente dallo schermo del proprio device, senza attese o intoppi. Il gruppo californiano ha optato per il supporto alla doppia sim fisica unicamente in Cina, per iPhone XS Max, forse per la difficoltà di implementare le numerazioni virtuali in questa nazione.