MediEvil arriverà nel 2019, ecco il primo trailer

Matteo Tontini,

Sony schiaccia l’acceleratore sul fattore nostalgia: dopo Crash e Spyro sarà il turno di MediEvil tornare in grande spolvero sul palcoscenico videoludico. La società giapponese ha pubblicato giusto qualche minuto fa il trailer d’annuncio del titolo, in arrivo nel 2019 su PlayStation 4.

Si tratta di un vero e proprio remake, non di un remaster. Nella clip viene infatti confrontato il gioco originale del 1998 con la versione per la console ammiraglia di Sony e la differenza è immensa: Sir Daniel Fortesque approderà sulla piattaforma con una grafica mozzafiato, pronto a sfoderare nuovamente la sua spada a distanza di vent’anni al debutto. Nei giorni scorsi si era vociferato che una raccolta contenente i primi due titoli potesse essere annunciata proprio il 31 ottobre, e Sony non ha certo deluso i suoi fan con il trailer, che riportiamo qui sotto (non si tratta di una raccolta però, ma solo di una rivisitazione in pompa magna del primo episodio).

Insomma, tante le migliorie dal punto di vista tecnico: il numero di modelli poligonali è aumentato esponenzialmente e le texture sono state pulite a dovere; l’illuminazione è migliorata così come anche il sistema di controllo, adattato alla console attuale. Infine, non manca il supporto a PlayStation 4 Pro per godere di MediEvil in risoluzione 4K.

Il remake è stato sviluppato da Other Ocean Interactive, team cui lavorano anche alcuni membri che hanno contribuito alla realizzazione del gioco originale, ed era stato annunciato lo scorso anno in occasione della PlayStation Experience; per l’occasione, tuttavia, era stato mostrato solo un misero teaser trailer con pochi dettagli. Insomma, Halloween era la giornata adatta per mostrare MediEvil e Sony non ha mancato l’occasione. In questi giorni anche Steam e Microsoft stanno celebrando la cupa festività anglosassone, con sconti su giochi horror per PC e Xbox.