Nubia X, doppio schermo e due lettori di impronte

Il produttore cinese ha annunciato uno smartphone molto interessante che verrà sicuramente apprezzato dagli amanti dell’estetica. Il nuovo Nubia X possiede probabilmente il screen-to-body ratio più elevato in assoluto, in quanto le cornici hanno uno spessore molto ridotto. La vera innovazione è tuttavia rappresentata dal secondo display sulla parte posteriore.

Il Nubia X possiede un frame in alluminio e una cover in vetro, come molti smartphone di fascia alta. Ma sotto il vetro posteriore è nascosto uno schermo secondario di tipo AMOLED con diagonale di 5,1 pollici e risoluzione HD+ (1520×720 pixel), come si può vedere nel breve video pubblicato su Twitter da un noto leaker. Lo schermo principale da 6,26 pollici ha invece una risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e copre quasi internamente la parte frontale. Lo screen-to-body ratio del 93,6% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici e soprattutto eliminando la fotocamera.

La doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 e 24 megapixel, obiettivi con apertura f/1.7 e f/1.8, autofocus PDAF e flash dual LED può essere utilizzata anche per i selfie, considerata la presenza dello schermo aggiuntivo. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 64/128/256 GB di storage UFS 2.1. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM.

Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, la batteria da 3.800 mAh che supporta la ricarica rapida e due lettori di impronte digitali posizionati sui lati dello smartphone. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia nubia UI 6.0. I prezzi del Nubia X sono 3.299 yuan (6GB+64GB), 3.699 yuan (8GB+128GB) e 4.199 yuan (8GB+256GB), corrispondenti a circa 420,00 euro, 470,00 euro e 530,00 euro, tasse escluse. I colori sono due: grigio e nero con oro. Per acquistare la versione blu bisogna aggiungere 100 yuan. Lo smartphone sarà in vendita dal 5 novembre. Non è noto se e quando arriverà in Europa.