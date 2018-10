Vodafone V-Bag, addio etichette per i bagagli

Filippo Vendrame,

Vodafone ha annunciato la commercializzazione di V-Bag TrackiSafe, la nuova versione del tracker V-Bag pensato e sviluppato per tenere sempre sotto controllo il proprio bagaglio mentre si viaggia. Questo prodotto fa parte della linea di dispositivi per l’Internet of Things (V by Vodafone) che l’operatore offre da tempo ai suoi clienti. Nello specifico, Vodafone V-Bag TrackiSafe altro non è che un tracker GPS dotato anche di sensori di prossimità e di movimento che gli utenti potranno attaccare alla propria valigia.

Tracker che invia una notifica allo smartphone delle persone attraverso l’app TrackiSafe qualora il bagaglio venisse spostato o se venisse allontanato troppo dallo smartphone stesso. Sfruttando il GPS ed una SIM Vodafone inserita all’interno del tracker, gli utenti potranno seguire in tempo reale gli spostamenti del loro bagaglio per poterlo andare a recuperare. Aspetto molto utile, il nuovo V-Bag TrackiSafe di Vodafone dispone anche di uno speciale sensore di luce che riesce a capire se il bagaglio viene aperto. In caso di apertura del bagaglio a propria insaputa, il tracker invierà all’utente una notifica di avviso. Le persone potranno configurare Vodafone V-Bag TrackiSafe come meglio credono in modo da ricevere allert in specifiche situazioni.

Vodafone V-Bag TrackiSafe è molto piccolo e trova facilmente posto all’interno del bagaglio. L’autonomia è molto lunga, mediamente di 4 giorni e il dispositivo di Vodafone non teme nemmeno l’acqua.

Vodafone V-Bag TrackiSafe è disponibile all’acquisto a 79 euro oppure in forma rateale a 1,99 euro al mese per 30 mesi. Previsto anche un canone mensile di 3 euro al mese per i servizi di connettività della SIM. Attualmente, in via promozionale, Vodafone ha deciso di scontare online il tracker a 59 euro.

Per i clienti Vodafone è previsto l’addebito diretto nella fattura. Tutti gli altri potranno pagare attraverso la carta di credito. Nessun problema nei viaggi all’estero. Vodafone V-Bag TrackiSafe funziona in oltre 90 Paesi senza alcun problema.