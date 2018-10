Volantino MediaWorld, tasso zero da brividi

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato un nuovo volantino delle offerte dedicato ad Halloween ed incentrato sulla promozione tasso zero. Il nuovo volantino è valido da oggi 31 ottobre sino al prossimo 7 di novembre. Tante le proposte di MediaWorld, tutte acquistabili in comode rate mensili. Saranno i clienti a poter scegliere il numero della rate da pagare. La catena di elettronica, infatti, offre una forchetta compresa tra le 10 e le 30 rate mensili. Tra gli smartphone inclusi nel volantino, si menzionano l’iPhone XS Max da 64 GB a 1289 euro, oppure l’iPhone XS 64 GB a 1189 euro.

Tra i dispositivi Android si evidenziano, invece, il Huawei Mate 20 Pro a 1099 euro, il Huawei Mate 20 Lite a 379 euro ed il nuovo Samsung Galaxy A7 a 349 euro. Tra i tablet pc, invece, si segnala l’Apple iPad 128 GB WiFi proposto al prezzo di 429 euro. Il volantino include anche una piccola selezione di computer Windows 10. Per esempio, chi cerca un notebook per il gioco potrà optare per l’Asus FX504GD con GPU NVIDIA GTX 1050 al prezzo di 899 euro. Per chi preferisce, invece, le console per giocare, MediaWorld propone il bundle comprensivo dell’Xbox One S 1 TB con i giochi Fortinite e Red Dead Redempion 2 al prezzo di 249 euro.

Gli amanti della fotografia, invece, potranno rivolgere la loro attenzione sulla Reflex Nikon D3400 al prezzo di 599 euro. MediaWorld, in questo volantino, non si è dimenticata nemmeno di chi ama gustarsi un buon film in alta definizione, proponendo una ricca selezione di televisori di nuova generazione.

Presenti, poi, smart speaker come il Google Home Mini a 49,95 euro, droni come il Parrot Anafi a 599 euro, accessori per l’audio e l’informatica e tantissimo altro ancora.