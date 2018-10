Waymo, le sue auto a guida autonoma in California

Filippo Vendrame,

Waymo, la divisione che sta lavorando alla guida autonoma di Alphabet (Google), ha ottenuto il via libera per poter mettere su strada le sue auto a guida autonoma senza conducente a bordo in California. Le sue autovetture, inizialmente, circoleranno nelle città di Mountain View, Sunnyvale, Los Altos, Los Altos Hills e Palo Alto. La scelta di concentrare questi test in queste aree non è stata fatta a caso visto che sono zone che Waymo conosce molto bene. A Mountain View, per esempio, c’è il quartier generale proprio di Google.

L’autorizzazione concessa a Waymo include la possibilità di svolgere prove diurne e notturne su strade cittadine, strade rurali e autostrade con limiti di velocità fino a 65 miglia orarie. La società evidenzia che le sue autovetture sono già in grado di gestire in sicurezza nebbia e pioggia leggera. Waymo afferma, inoltre, che progressivamente estenderà i test anche in altre aree mano a mano che acquisirà maggiori dati ed affinerà il funzionamento delle sue auto a guida autonoma. Waymo non intende offrire un servizio di trasporto cittadino all’interno di questo territorio. La società, infatti, sta già lavorando per lanciare il suo servizio di trasporto urbano a Phoenix, in Arizona.

La California ha iniziato ad accettare richieste di permessi da parte delle aziende che lavorano sulle piattaforme di guida autonoma dallo scorso 2 aprile quando è stato posto in essere un nuovo regolamento che disciplina i test delle auto automatizzate. La California è diventata, così, un punto di riferimento per tutte quelle realtà che operano in questo settore. Non solo per Waymo ma anche per General Motors e Uber.

Waymo, comunque, dovrà sottostare ad alcune regole come segnalare eventuali incidenti che coinvolgono un veicolo di prova senza conducente entro 10 giorni.