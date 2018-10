Windows 10, in arrivo una Timeline web-based?

Filippo Vendrame,

Microsoft starebbe lavorando ad una Timeline per Windows 10 web-based. Tracce di questa novità sono state scoperte all’interno della build 18267 di Windows 10 19H1 che la casa di Redmond ha rilasciato agli Insider la scorsa settimana. L’accesso si potrà effettuare attraverso un pulsante dedicato che aprirà una finestra sul Web attraverso il browser del computer che permetterà di accedere ad una completa Timeline del PC. In breve, sarà possibile visualizzare online tutte le attività svolte all’interno del computer.

Non è la prima volta che si specula di questa possibilità. Proprio di recente, infatti, WalkingCat aveva individuato questo pulsante nascosto che rimandava ad un sito web non ancora attivo su Azure, la piattaforma cloud della casa di Redmond. Ora questo pulsante, come detto, è maggiormente visibile anche se il sito a cui rimanda non appare funzionante. Chiaro, comunque, che Microsoft voglia sdoppiare la Timeline e portarla anche sul web. Da capire, a questo punto, cosa possa servire questa novità funzionale. Attualmente, sui PC Windows 10, la Timeline permette di avere accesso ad una sorta di cronologia del computer per aprire applicazioni e strumenti nello stesso preciso istante in cui erano stati chiusi.

Lecito attendersi che la Timeline sul web possa avere un’utilità al di fuori del computer. Probabilmente, gli utenti potranno visualizzare la loro cronologia accedendo ad Internet attraverso PC non di loro proprietà. Sicuramente se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi, mano a mano che Windows 10 19H1 procederà nel suo sviluppo.

Si ricorda, infine, che Windows 10 19H1 è un nuovo aggiornamento funzionale di Windows 10 che Microsoft ha iniziato a sviluppare e che arriverà ufficialmente per tutti nel corso della prossima primavera.