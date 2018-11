Hyundai e Kia, tetto solare per le auto

Filippo Vendrame,

Hyundai e Kia hanno deciso di puntare sulla ricarica solare da integrare in tutte le loro auto. Non si parla, dunque, solo di un progetto destinato alle auto elettriche ma anche dedicato a quelle ibride e pure a quelle a motore a combustione. Nello specifico, Hyundai e Kia puntano a voler introdurre un vero e proprio “tetto solare” su alcuni dei loro modelli di autovetture per aumentarne l’efficienza.

La tecnologia di ricarica solare è stata sviluppata per supportare la principale fonte di energia del veicolo, migliorando l’autonomia e riducendo contestualmente le emissioni di CO2. Il Gruppo Hyundai-Kia sta sviluppando tre tipologie di sistemi di ricarica basati su questo tetto solare. La prima generazione sarà dedicata alle autovetture ibride e sarà realizzata utilizzando una struttura di pannelli solari in silicio montati su di un tetto normale. Questo sistema può caricare dal 30 al 60% della batteria al giorno, a seconda delle condizioni meteorologiche ed ambientali. La seconda generazione, invece, utilizza un tetto solare semitrasparente che sarà applicato ai veicoli con motore a combustione tradizionali. L’energia prodotta permetterà di ricaricare la batteria dei servizi dell’auto aiutando l’abbattimento di produzione della CO2.

La terza generazione, invece, ricaricherà le batterie delle auto elettriche. Nei veicoli elettrici, i pannelli solari saranno estesi anche al cofano dell’auto per massimizzare la produzione di energia.

Trattasi di un progetto molto interessante. Sicuramente ci sarà da verificare la reale efficienza della produzione di energia elettrica che potrà variare molto in base all’irraggiamento del sole. Un problema non di poco conto. Già oggi alcuni produttori di auto ibride ed elettriche hanno inserito piccoli pannelli solari nel tetto per alcune delle loro auto ma la poca energia prodotta serve, per lo più, per alimentare la batteria dei servizi.

Ma con l’aumentare dell’efficienza dei pannelli solari, in futuro, la loro implementazione nelle autovetture potrebbe essere più interessante. Il Gruppo Hyundai-Kia, dunque, fa molto bene a studiare e a sperimentare questa tecnologia. I primi modelli dotati di pannelli solare dovrebbero arrivare nel corso del 2019.