Lenovo Z5 Pro, slider phone con schermo AMOLED

Luca Colantuoni,

I produttori cinesi sembrano essere d’accordo sul design dei futuri smartphone. A pochi giorni dall’annuncio degli Xiaomi MI MIX 3 e Honor Magic 2, Lenovo ha svelato lo Z5 Pro con uno schermo slider simile a quello dei suoi connazionali. Questo modello però ha un prezzo più accessibile, in quanto è un dispositivo di fascia media.

Il Lenovo Z5 Pro possiede uno schermo Super AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Lo spessore delle cornici su tre lati è di appena 2,07 millimetri, mentre quella inferiore è leggermente più grande. Dato che la doppia fotocamera frontale e la capsula auricolare sono dietro al display, il produttore ha ottenuto uno screen-to-body ratio del 95,06%. Per scattare una foto, sfruttare il riconoscimento facciale e rispondere alle chiamate è necessario scorrere lo schermo verso il basso. Lenovo garantisce il funzionamento per 300.000 cicli.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori Sony IMX519 da 16 megapixel e Sony IMX576 da 24 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8 e flash dual LED. La fotocamera frontale da 16 megapixel è affiancata da una fotocamera IR da 8 megapixel per il Face Unlock.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo Dolby Atmos, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali in-display. La batteria ha una capacità di 3.350 mAh. Manca il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia ZUI 10.

Lo Z5 Pro (colore nero) sarà disponibile in Cina dall’11 novembre. I prezzi sono 1.998 yuan (6GB+64GB) e 2.298 yuan (6GB+128GB), corrispondenti a circa 250,00 e 290,00 euro, tasse escluse. Non è noto se e quando verrà distribuito anche in Europa.