PS Plus: rivelati i giochi gratuiti di novembre

Matteo Tontini,

All’inizio di ottobre, Sony aveva svelato due dei titoli che gli abbonati al servizio PS Plus avrebbero potuto scaricare a costo zero nel mese di novembre. Piuttosto insolito, dato che l’annuncio arriva sempre verso la fine del mese e mai agli inizi. Forse si è trattato di un semplice errore, o forse la società ha voluto anticiparsi. Sta di fatto che Yakuza Kiwami e Bulletstorm: Full Clip Edition saranno disponibili gratuitamente dal 6 novembre (martedì prossimo): arriva la conferma, insieme all’annuncio degli altri titoli inclusi con il servizio per il mese appena cominciato.

Oltre ai giochi appena citati, gli utenti potranno scaricare Jackbox Party Pack 2 e Arkedo Series (entrambi per PlayStation 3), così come anche Burly Men At Sea e Roundabout (per PlayStation Vita ma disponibili anche per la console ammiraglia dell’azienda). Abbiamo già parlato di Yakuza Kiwami e di Bulletstorm: Full Clip Edition qui; per quanto riguarda Jackbox Party Pack 2 è stato pubblicato a ottobre del 2015 e, sostanzialmente, si tratta di una raccolta di cinque giochi rivolti a un gruppo di persone, simili a party game. Arkedo Series, allo stesso modo, propone tre titoli (JUMP!, SWAP! e PIXEL) che trasportano i giocatori in un mondo colorato, carico d’azione old-school.

Burly Men At Sea è invece un’avventura grafica particolare, simile a un libro pop-up, incentrata su tre marinai barbuti alle prese con una misteriosa mappa (il gioco è uscito a novembre 2016). Il titolo è molto stilizzato, proponendosi come un gioco minimale che non pretende fronzoli visivi. Infine, Roundabout è un adattamento di un gioco degli anni ’70 in cui gli utenti sono chiamati a mettersi alla guida di una limousine che gira sempre in tondo. L’obiettivo è quello di prendere a bordo passeggeri e portarli alle loro destinazioni tenendo presente il movimento dell’automobile con la rotazione costante.