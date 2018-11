Royole FlexPai, primo smartphone pieghevole

Luca Colantuoni,

Il primo smartphone pieghevole al mondo non è stato annunciato da Samsung, né da LG, ma da una piccola azienda californiana fondata nel 2012 da alcuni ingegneri di Stanford. Il nome del dispositivo è Royole FlexPai e possiede uno schermo AMOLED flessibile che permette di trasformare lo smartphone in tablet e viceversa. Per sfruttare il nuovo fattore di forma è stata sviluppata una specifica versione di Android.

Quando è aperto, il FlexPai ha uno schermo da 7,8 pollici con risoluzione full HD+ (1920×1440 pixel) e rapporto di aspetto 4:3. Nella modalità tablet è possibile sfruttare al massimo il multitasking, affiancando due app e copiando contenuti dall’una all’altra tramite drag-and-drop. L’interfaccia si adatta automaticamente per utilizzare tutto spazio disponibile. Quando viene piegato a 180 gradi si attiva la modalità smartphone con tre schermi distinti (frontale, posteriore e dorsale), ognuno dei quali può essere utilizzato separatamente. Le risoluzioni sono 1440×810 pixel (16:9), 1440×720 pixel (18:9) e 1440×390 pixel (21:6), rispettivamente.

Royole garantisce il funzionamento del meccanismo di apertura/chiusura per 200.000 cicli. Il display sul dorso del dispositivo viene sfruttato per mostrare le notifiche per chiamate, email e messaggi. Le due fotocamere da 16 e 20 megapixel, abbinate ad obiettivi grandangolare e tele, possono essere utilizzate indistintamente per gli scatti normali e per i selfie. È presente anche il flash, l’autofocus e la stabilizzazione ottica delle immagini.

La dotazione hardware comprende inoltre 8 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. L’azienda specifica che il dispositivo integra è l’ultimo SoC di Qualcomm della serie Snapdragon 8, probabilmente lo Snapdragon 8150 che dovrebbe essere annunciato entro fine anno. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth 5.1, GPS e LTE (dual SIM). La batteria da 3.800 mAh supporta la tecnologia Ro-Charge tramite porta USB Type-C. Sono presenti anche altoparlanti stereo e lettore di impronte digitali.

Dimensioni e peso sono 190,35x134x7,6 millimetri e 320 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Water OS 1.0 basato su Android 9 Pie. Il Royole FlexPai è disponibile solo in Cina, ma stranamente i prezzi sono indicati anche in euro sul sito ufficiale: 1.338 euro (128 GB) e 1.539 euro (256 GB).