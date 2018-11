Samsung e Fedez insieme per Galaxy A

Marco Locatelli,

La multinazionale sudcoreana Samsung ottiene un accordo pubblicitario con uno dei volti più popolari della musica italiana: Fedez. Una partnership che ha come obiettivo la sponsorizzazione degli smartphone della linea Samsung Galaxy A.

A rivelare l’accordo nella giornata di oggi Samsung Italia e Fedez, i quali, attraverso un comunicato stampa congiunto, annunciano oggi la loro collaborazione per la nuova campagna a sostegno della recente ed innovativa gamma di smartphone Samsung Galaxy A, che comprende Galaxy A9, lo smartphone pensato per la Z generation, dotato di quattro fotocamere per esplorare, immortalare ogni momento e condividerlo istantaneamente.

L’inizio di questa partnership tra l’azienda leader del settore tecnologico e Fedez, che proseguirà per tutto il 2019, prevede di accompagnare il cantante durante la sua prossima tournée, e la creazione di una campagna italiana, con uno spot ispirato all’artista e al suo nuovo singolo “Prima di ogni cosa”.

Fedez è stato scelto da Samsung in quanto è una figura simbolo di una generazione, la nuova generazione Instagram, che ama raccontare le proprie emozioni ogni giorno attraverso le immagini, demistificare gli stereotipi ed esaltare ogni contrasto e differenza – spiega Alicia Lubrani, Head of Marketing Communication Mobile di Samsung Italia – I nostri smartphone infatti, nello specifico i nuovi modelli Galaxy A, sono dotati di più fotocamere intelligenti in grado di realizzare foto e video di altissima qualità, perfetti per accompagnarlo nella sua vita sempre connessa.

In questi giorni Fedez e Samsung anticiperanno alcuni dettagli della campagna che sarà onair dalla fine della prossima settimana.