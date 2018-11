Vodafone Simple+: 20 GB, 1000 minuti e SMS a 9,99€

Filippo Vendrame,

Vodafone ha deciso di rilanciare Vodafone Simple+ che potrà essere attivata dai nuovi clienti con o senza portabilità del loro numero. Questa speciale tariffa include 1000 minuti di chiamate verso tutti, 1000 SMS e ben 20 GB di traffico Internet 4.5G al prezzo di 9,99 euro al mese. Inoltre, Vodafone Simple+ offre la possibilità di poter utilizzare le app di chat e quelle dei social network senza andare ad erodere il traffico dati.

Le app che non andranno a consumare i 20 Giga dell’offerta sono: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, happn, imo e Tumblr, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo. Incluso nell’offerta anche l’utilizzo dell’hotspot senza alcun costo aggiuntivo. Non sono previsti costi di attivazione e la SIM attivata online sarà spedita direttamente a casa del cliente. Da evidenziare che il costo di 9,99 euro sarà applicato solamente se il cliente deciderà di addebitarne il costo sulla carta di credito o sul conto corrente bancario. Nel caso l’addebito dovesse avvenire su credito residuo, il canone mensile salirà a 14,99 euro.

In caso si superasse la soglia dei 20 GB, la navigazione sarà bloccata sino al mese successivo. Il piano base attivato sulla SIM sarà Vodafone 25 (chiamate a 25 cent al minuto + 20 cent alla risposta, SMS a 29 cent). Inoltre, richiedendo Vodafone Simple+, i clienti dell’operatore si vedranno attivare anche Smart Passport+ che prevede sino a 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 500 Mega a 3 o 6 euro al giorno nei Paesi extra UE e in USA, solo in caso di utilizzo.

Maggiori informazioni su Vodafone Simple+ sono disponibili all’interno del sito dell’operatore.