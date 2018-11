Amazon Black Friday 2018, sconti dal 19 novembre

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato ufficialmente il suo Black Friday 2018. L’appuntamento per il venerdì più caldo dello shopping è fissato per il 23 novembre. Tuttavia, il colosso dell’ecommerce ha deciso, come ogni anno, di anticipare gli sconti. La settimana delle offerte, infatti, partirà già dal 19 novembre per arrivare sino al Cyber Monday che è previsto per lunedì 26 novembre. Durante tutta la settimana del Black Friday, i clienti di Amazon potranno approfittare di migliaia di offerte disponibili in Elettronica, Abbigliamento, Prodotti per la Casa e la Cucina, Giocattoli e molte altre categorie con sconti tra il 15% e il 40%.

Inoltre, durante il periodo promozionale, i clienti potranno godere anche di Offerte Lampo della durata massima di 6 ore e di Offerte del Giorno che riguarderanno prodotti molto popolari che potranno durare fino a 24 ore. Gli abbonati al servizio Amazon Prime potranno godere di un piccolo vantaggio in quanto avranno accesso alle Offerte Lampo 30 minuti prima di tutti gli altri, beneficiando delle spedizioni illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi. Inoltre, i clienti Prime di Milano e Roma potranno ricevere ancora più rapidamente gli acquisti del Black Friday 2018, beneficiando di consegne in un’ora o in finestre di due ore. Saranno centinaia le offerte disponibili anche su Prime Now, tra cui alcune offerte esclusive.

Le offerte del Cyber Monday di lunedì 26 novembre si concentreranno maggiormente sui prodotti di elettronica e tecnologia, giocattoli, articoli per la casa e la cucina e utensili. Per svelare in anteprima una selezione dei prodotti più interessanti tra proposte regalo, elettronica di consumo, specialità regionali e tanto altro, Amazon ha deciso di aprire nel centro di Milano il primo pop-up store di Amazon in Italia, Amazon Loft for Xmas, dove sarà possibile provare anche i dispositivi Amazon Echo con l’integrazione di Alexa.

Amazon Loft for Xmas sarà aperto dal 16 al 24 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in via Dante 14 a Milano. Il Black Friday 2018 non rappresenta solamente l’occasione per i clienti del colosso dell’ecommerce di poter risparmiare sull’acquisto di molti prodotti ma anche una ghiotta opportunità per le migliaia di piccole e medie imprese che ogni giorno vendono i loro prodotti su Amazon di aumentare il loro business.