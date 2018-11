Amazon, il nuovo quartier generale in Virginia?

Filippo Vendrame,

Il nuovo quartier generale di Amazon potrebbe essere costruito a Crystal City in Virginia, nella periferia di Washington DC. Secondo The Washington Post, infatti, la società di Jeff Bezos sarebbe in fase di trattative avanzate con le autorità della Virginia sebbene contatti con altre località non si siano mai interrotti. La Virginia sarebbe in pole position, dunque, ma Amazon è da sempre una società imprevedibile e quindi non sarebbe sorprendente se alla fine decidesse di puntare su di un’altra località.

Secondo la fonte, comunque, un annuncio ufficiale dovrebbe essere dato entro la fine del mese, subito dopo le elezioni di metà mandato della settimana prossima. Amazon, come noto, è alla ricerca di una città che possa ospitare il suo secondo quartier generale. Una decisione presa vista la crescita esponenziale del suo business che si sta ampliando verso molteplici direzioni. Logico, quindi, che abbia la necessità di ampliare anche le sue strutture per gestire un business in forte crescendo. Al momento dell’annuncio dei suoi progetti di espansione, Amazon lanciò una sorta di “contest”, permettendo alle città interessate ad ospitare la sua struttura di lanciare una loro candidatura. Una scelta vincente visto che moltissime città si proposero.

Del resto, l’arrivo degli uffici di Amazon rappresenta per il territorio un forte incentivo economico. La società di Jeff Bezos, infatti, ha già fatto sapere che investirà ben 5 miliardi di dollari in questo progetto.

Per la città scelta, dunque, l’arrivo del colosso dell’ecommerce porterà molti benefici economici in termini di investimenti, occupazione e crescita.

Entro un mese, quindi, Amazon scioglierà le riserve. Le uniche certezze sono che il nome del progetto è HQ2 e che la città ideale dovrà rispettare alcuni precisi criteri come essere business friendly ed avere almeno 1 milione di abitanti.