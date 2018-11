Assassin’s Creed Odyssey riceve primo DLC story

Matteo Tontini,

Ubisoft ha in programma una vagonata di DLC per il suo ultimo action adventure, Assassin’s Creed Odyssey, in grado di garantire al gioco maggiore spessore nei mesi successivi al lancio. Adesso i giocatori hanno la possibilità di partecipare alla prima missione aggiuntiva della storia: il primo capitolo di Lost Tales of Greece è disponibile per PS4, Xbox One e PC come parte del nuovo aggiornamento 1.0.6, e apporta anche una serie di modifiche e miglioramenti al titolo.

Una volta installato l’update, i giocatori avranno la possibilità di cimentarsi nel primo pacchetto intitolato The Show Must Go On: su Reddit, lo sviluppatore dice che la quest è disponibile a tutti i giocatori che hanno raggiunto il quinto capitolo della storia, e si può trovare nella regione di Elis. Ubisoft consiglia comunque di raggiungere almeno il livello 34 prima di mettersi alla prova.

Lost Tales of Greece proporrà una serie di missioni che lo sviluppatore distribuirà tra un DLC a pagamento e l’altro. A detta del team di sviluppo “saranno mostrati volti familiari e nuovi personaggi di Assassin’s Creed Odyssey”; i giocatori hanno tuttavia la possibilità di acquistare il Season Pass che gli consente di mettere le mani su ogni contenuto aggiuntivo, per non farsi mancare proprio nulla. Oltre alla nuova quest, l’aggiornamento 1.0.6 migliora il menu Mercenary e altri aspetti di Odyssey.

Per chi non lo sapesse, il capitolo di quest’anno del celebre franchise trasporta i giocatori nell’Antica Grecia, raccontando il segreto della storia fittizia della guerra del Peloponneso. I giocatori vestono i panni di un mercenario esiliato da bambino (a seconda del sesso scelto si chiama Alexios o Kassandra), discendente del re spartano Leonida I.