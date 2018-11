Black Friday 2018 con ePrice: offerte e sconti

Filippo Vendrame,

Il Black Friday 2018 sta per arrivare ed ePrice ha deciso di anticipare il venerdì più caldo dell’anno lanciando la sua promozione “Black Hour”. Trattasi di un’iniziativa che permette ai suoi clienti di potersi aggiudicare, ogni giorno, per un’ora al giorno, uno dei 60 prodotti che saranno messi in palio. Inoltre, per tutta la durata della promozione che terminerà il 22 novembre, cioè il giorno prima del Black Friday, ePrice offrirà sconti su molti prodotti sino al 70%.

Le meccaniche della promozione “Black Hour” sono spiegate direttamente all’interno dell’eShop di ePrice. Sino al 22 novembre, saranno messi in palio per un’ora al giorno, tutti i giorni, 60 prodotti. Per poter partecipare all’iniziativa è necessaria un’iscrizione al concorso Black Hour anche se si è già clienti di ePrice. Gli utenti dovranno indicare nome, cognome, email, codice fiscale e scegliere una password. Durante la registrazione o al momento del login, il sistema reCaptcha di Google potrà richiedere alcune operazioni di verifica. Quando ogni giorno scatterà l’ora della promozione, basterà cliccare su “GIOCA SUBITO”. Una volta effettuato il login o completata la registrazione, gli utenti potranno scoprire immediatamente se hanno vinto uno dei 60 prodotti in palio al giorno.

Tutti i partecipanti hanno le stesse possibilità di vincita a prescindere dal minuto in cui giocano durante l’ora, perché l’assegnazione dei vincitori avviene randomicamente attraverso un software certificato. Ogni persona può partecipare una sola volta al giorno.

Tra i prodotti che l’eShop sconterà sino al 70% sino al 22 novembre si menzionano televisori, action cam, gadget high tech vari e moltissimo altro ancora. Tutti i prodotti in offerta e il completo regolamento del concorso “Black Hour” sono disponibili all’interno dell’eShop di ePrice.