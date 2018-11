Elon Musk vuole un’eBike

Filippo Vendrame,

Elon Musk si è sempre contraddistinto per puntare su progetti altamente innovativi. Si pensi, per esempio, ai razzi di SpaceX o ai tunnel di The Boring Company. Adesso, uno dei possibili futuri di Tesla potrebbe essere legato alle due ruote. Durante un’intervista a Recode, Elon Musk ha evidenziato come un’eBike nel futuro di Tesla sia una concreta possibilità. Musk non ha mai gradito il mondo delle moto elettriche declinato nel concetto di mobilità urbana ed, infatti, durante l’intervista ha scartato l’idea che la sua azienda potesse realizzare scooter elettrici. Ma per le ebike ci sarebbe ben più di una porta aperta.

Se Tesla si dovesse davvero buttare nel mondo delle bici elettriche, il settore potrebbe venire profondamente rivoluzionato. Tesla, infatti, dispone del Know How necessario per realizzare motori e batterie. Anzi, nonostante il mondo delle eBike si sia profondamente evoluto nel corso degli ultimi anni, batterie e motori non hanno ancora fatto quel salto generazionale che molti si aspettavano. La società di Elon Musk, dunque, potrebbe realizzare una bici elettrica particolarmente evoluta ed innovativa, magari dotandola anche di funzionalità avanzate legate alla connettività.

Grazie alle sue competenze, i motori di una ipotetica bici elettrica di Tesla potrebbero essere più compatti, leggeri e più efficienti. Le batterie, invece, potrebbero essere più robuste, affidabili, capienti e soprattutto leggere.

Tuttavia, al momento si è solo nel campo delle ipotesi visto che di concreto non c’è ancora nulla. C’è però chi si è spinto oltre e ha provato ad immaginare come potrebbe essere un’eBike di Tesla. Uno studente di design, Kendall Toerner, ha realizzato alcuni rendering di un’eBike marchiata Tesla dotata non solamente di un design futuristico ma anche di alcune funzionalità avanzate tra cui persino a una sorta di Autopilot con sistema di navigazione.