Galaxy F sarà lo smartphone pieghevole di Samsung?

Luca Colantuoni,

L’arrivo sul mercato dello smartphone pieghevole di Samsung è sempre più vicino. La conferenza dedicata agli sviluppatori del 7-8 novembre potrebbe essere l’evento scelto dal produttore per mostrare il dispositivo o almeno un prototipo funzionante. Sulla pagina Facebook è stata pubblicata un’eloquente immagine che raffigura il logo aziendale piegato a “portafoglio”.

Samsung aveva condiviso a fine ottobre su Twitter un breve video con il simbolo > che poteva essere considerato un indizio per lo smartphone pieghevole. Il messaggio apparso invece sul social network di Mark Zuckerberg non lascia spazio ad interpretazioni. L’immagine mostra infatti la scritta Samsung piegata a 180 gradi, esattamente come dovrebbe essere il design del dispositivo. La scorsa settimana sono stati scoperti tre model number (SM-F900U, SM-F900F e SM-F900N), probabilmente corrispondenti alle versioni che verranno distribuite negli Stati Uniti, Europa e Asia. Secondo varie fonti, il nome dello smartphone sarà Galaxy F, dove F è ovviamente l’iniziale di “Foldable”.

In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone avrà uno schermo flessibile da 7,3 pollici e uno schermo secondario (esterno) da 4,6 pollici, entrambi di tipo Super AMOLED. Essendo una conferenza per sviluppatori, durante la SDC 2018 il produttore coreano illustrerà sicuramente la nuova interfaccia di Android progettata in collaborazione con Google.

Negli Stati Uniti e in Corea del Sud sono stati registrati i marchi Infinity-Flex, Infinity-U, Infinity-O e Infinity-V. Uno di essi potrebbe essere scelto per indicare lo schermo flessibile del nuovo dispositivo. Il presunto Galaxy F dovrebbe arrivare sul mercato all’inizio del 2019. Considerati i costi produttivi, il numero di unità sarà limitato e si prevede un prezzo piuttosto elevato (circa 2.000 dollari).