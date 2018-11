Honor WaterPlay, tablet da 8 pollici con LTE

Luca Colantuoni,

Quasi in contemporanea al nuovo Honor Magic 2, il produttore cinese ha presentato un tablet Android di fascia media. Il nome Honor WaterPlay mette in risalto una delle sue caratteristiche, ovvero la resistenza all’acqua. Si tratta quindi della versione più piccola del modello annunciato un anno fa.

Honor WaterPlay possiede un telaio unibody in alluminio con certificazione IP67. Ciò significa che il tablet continua a funzionare anche se viene immerso in acqua per massimo 30 minuti fino ad una profondità di un metro. Lo schermo LCD IPS da 8 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1200 pixel) e un gamut colore NTSC del 60%. La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 659, affiancato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Honor ha aggiunto la tecnologia GPU Turbo che permette di migliorare le prestazioni durante l’uso dei giochi, senza incidere negativamente sui consumi. Interessante novità rispetto al modello da 10 pollici è la doppia fotocamera posteriore, per la quale sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.2 e f/2.4. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel e può essere sfruttata anche per il riconoscimento facciale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante Home), gli altoparlanti stereo con tecnologia Histen 5.0 3D audio, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 5.100 mAh e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0.

Il tablet sarà disponibile in due colori (oro e argento) a partire dal 6 novembre. I prezzi sono 1.499 yuan (WiFi 64 GB), 1.899 yuan (WiFi 128 GB) e 1.799 yuan (WiFi+LTE 64 GB), corrispondenti a circa 190 euro, 240 euro e 230 euro, rispettivamente. Non è noto se e quando arriverà in Europa.