Instagram, nuova interfaccia per il profilo?

Candido Romano,

Instagram potrebbe presentare delle modifiche al layout per la pagina del profilo personale. Presto potrebbe essere rilasciato un aggiornamento che porterebbe una serie di cambiamenti all’interfaccia. Le prime indiscrezioni sono state rese note dal sito Nokia Power User, riportando che gli sviluppatori starebbero già lavorando sul test di un inedito layout dedicato proprio alla pagina del profilo personale di Instagram.

Come sarà il nuovo layout di Instagram

Il famoso social network starebbe testando una nuova interfaccia e in rete sono apparse anche le prime immagini relative ai nuovi cambiamenti in arrivo. Grazie a queste apprendiamo che la foto del profilo verrebbe spostata sulla destra mentre le informazioni e il numero di follower verrebbero invece raggruppati in un’unica area più visibile. Inoltre il pulsante da utilizzare per modificare il proprio profilo dovrebbe trovare una nuova posizione subito sopra la sezione Storie.

Per Instagram però le novità non sono ancora finite. I cambiamenti annunciati dovrebbero interessare anche le tre schede inferiori che sono collegate ai post pubblicati e anche a quelli in cui gli utenti vengono taggati. Novità in arrivo anche per le icone che presto potrebbero essere sostituite dalle scritte per consentire agli utenti di individuarle più facilmente.

Quando arriveranno i cambiamenti di Instagram?

Per il momento non c’è alcuna certezza. Le immagini trapelate fino ad oggi non sono quelle definitive e quindi il layout potrebbe subire ulteriori modifiche prima del suo rilascio. Inoltre fino ad oggi Instagram non ha reso noto alcuna dichiarazione in merito all’implementazione pubblica delle sue modifiche.

Quindi gli sviluppatori potrebbero continuare a lavorare ai test ancora per diverso tempo prima di fornire una versione definitiva del nuovo layout di Instagram. Non resta che attendere per constatare quali si queste modifiche arriveranno nella versione definitiva di un prossimo aggiornamento.