Jaybird Tarah Pro Wireless, auricolari per atleti

Marco Locatelli,

Dopo il lancio del modello Tarah, Jaybird, brand di Logitech specializzato nella produzione di auricolari sportivi, annuncia l’arrivo sul mercato dei nuovi Jaybird Tarah Pro Wireless: i primi auricolari della Jaybird Pro Series, la nuova linea dedicata agli atleti.

I nuovi auricolari per lo sport firmati Jaybird sono gli alleati perfetti per le lunghe sessioni di allenamento quotidiano: impermeabili, resistenti e compatti, assicurano un suono ultra personalizzato fino a 14 ore di musica non-stop.

Siamo orgogliosi di poter annunciare l’arrivo dei nuovi auricolari sportivi Tarah Pro, i primi della Jaybird Pro Series sviluppati in collaborazione con alcuni dei migliori atleti del mondo – dichiara Jamie Parker, CEO di Jaybird – Siamo entusiasti delle innumerevoli caratteristiche di questo nuovo prodotto, tra cui la durata della batteria prolungata a 14 ore e la funzione Switch Fit che permette di utilizzare gli auricolari in modalità over e under-ear in base alle esigenze.

I nuovi auricolari Tarah Pro sono progettati per chi è sempre in movimento: grazie al loro design resistente e alla certificazione IPX7, che consente un’immersione fino a un metro per un massimo di 30 minuti, possono essere utilizzati in qualsiasi condizione atmosferica.

Ma non solo: con la nuova intelligente funzione Magnetic Snap Lock, i nuovi auricolari firmati Jaybird sono in grado di riconoscere automaticamente quando rimossi o inseriti nell’orecchio, mettendo in pausa o attivando le proprie playlist preferite e preservando la durata della batteria.

Gli auricolari per lo sport Tarah Pro dispongono di diversi adattatori intercambiabili e morbidissimi per una vestibilità perfetta, sicura e confortevole. Inoltre, il nuovo sistema Speed Cinch, consente di regolare la lunghezza del cavo, in tessuto riflettente, in modo da adattarli perfettamente alle diverse esigenze.

Per una personalizzazione davvero completa, i nuovi auricolari di Jaybird sono compatibili con Siri, Google Assistant e con tutti i dispositivi Google. Inoltre, grazie alle nuove funzionalità dell’app Jaybird sarà possibile creare un profilo super personalizzato del proprio udito per ascoltare i brani preferti e accedere alle playlist Spotify in modo ancora più semplice.

Prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari per lo sport Jaybird Tarah Pro Wireless saranno disponibili nei principali negozi di elettronica, online e sul sito ufficiale di Jaybird a partire da novembre 2018 al prezzo suggerito di 165,00 € e possono essere pre-ordinati a partire da oggi sul sito jaybirdsport.com. Gli auricolari sono disponibili in tre varianti: Black/Flash, Mineral Blue/Jade e Titanium/Glacier (disponibile su jaybirdsport.com). Per ulteriori informazioni, visitare jaybirdsport.com o i profili Instagram e Facebook.