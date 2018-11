Samsung Pay mette in palio i Galaxy Note 9

Filippo Vendrame,

Interessante iniziativa promozionale di Samsung in collaborazione con Unicredit per spingere sulla diffusione e sull’utilizzo di Samsung Pay. Tutti coloro che effettueranno un acquisto entro l’11 dicembre attraverso la piattaforma di pagamenti di Samsung utilizzando una carta Unicredit, potranno partecipare all’estrazione del premio che in questo caso è un phablet Samsung Galaxy Note 9. Samsung mette in palio un phablet al giorno sino al termine del concorso.

Per aderire, oltre a disporre di uno smartphone abitato all’utilizzo di Samsung Pay e di una carta Unicredit, gli utenti non devono aver fatto alcuna transazione prima del 30 ottobre. Per rientrare tra le utenze che potranno essere sorteggiate per vincere il phablet Android, è sufficiente fare un qualsiasi tipo di transazione. Non esiste, infatti, un importo minimo. Inoltre, più acquisti le persone effettueranno durante il periodo del concorso e maggiori probabilità avranno di essere sorteggiate. Maggiori informazioni su questa interessante promozione sono disponibili all’interno del mini sito dedicato dove è possibile trovare anche il completo regolamento.

Samsung, inoltre, ha lanciato anche un’altra promozione legata, però, al suo apprezzato tablet pc Samsung Galaxy Tab S4. Tutti coloro che acquisteranno un modello con garanzia italiana (SM-T835NZKAITV e SM-T830NZKAITV) entro e non oltre il prossimo 2 di dicembre, potranno ottenere in omaggio una Bookcover Keyboard. Trattasi di una speciale cover con tastiera integrata che oltre proteggere il tablet pc permette di utilizzarlo quasi come un mini notebook. Un gadget molto interessante che permette di aumentare sensibilmente la produttività del tablet pc di casa Samsung.

Per ottenere la Bookcover Keyboard, chi avrà acquistato il tablet pc non dovrà fare altro che registrarlo all’interno del sito Samsung Members entro il 18 dicembre, fornire le informazioni richieste ed attendere che il gadget arrivi direttamente a casa. Anche in questo caso, informazioni e regolamento all’interno del mini sito dedicato alla promozione.