TIM, le offerte operator attack di novembre

Filippo Vendrame,

TIM continua con le sue politiche tariffarie “aggressive” nel tentativo di conquistare i clienti degli operatori rivali. Queste politiche si traducono in particolari offerte operator attack pensate per specifici target d’utenti. Anche nel mese di novembre, le offerte operator attack saranno TIM Iron 50GB, TIM Deca Go 20GB e TIM 15 Go New. Nello specifico, TIM Iron 50GB prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali oltre a 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 6,99 euro al mese. Questa tariffa è attivabile da chi arriva da Iliad e da alcuni operatori virtuali.

TIM Deca Go 20GB, invece, propone chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali oltre a 20 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 12 euro al mese. Questa speciale tariffa operator attack è dedicata a tutti coloro che portano il loro numero da Wind, Tre e Vodafone. Infine, TIM 15 Go New propone chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G al prezzo di 15 euro al mese. Tale tariffa è attivabile da tutti i nuovi clienti prevenienti da un qualsiasi operatore. Tutte queste offerte di TIM prevedono un costo di attivazione di 12 euro al posto dei canonici 32 euro ma solo se la SIM rimarrà attiva per almeno 24 mesi. Tutte queste offerte operator attack sono sottoscrivibili nei negozi e attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore”. In questo secondo caso, l’attivazione scende a 9 euro.

Le SIM spedite a casa prevedono un ulteriore costo una tantum di 25 euro in cui sono compresi anche 20 euro di traffico utilizzabile liberamente. Le nuove SIM TIM offrono l’attivazione di default del piano base “TIM Base e Chat” che prevede un canone mensile di 2 euro. Tariffa base che si caratterizza per la possibilità di usare le app di chat senza andare ad erodere il traffico della propria offerta. I clienti dell’operatore possono, comunque, richiedere gratuitamente il passaggio a “TIM Base New” o a “TIM Semplice”.

Le offerte TIM prevedono anche l’opzione “1 Giga di Scorta” che permette di continuare a navigare, all’esaurimento del traffico a disposizione, a 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB ogni 30 giorni. Al termine del Giga, Internet si blocca fino alla successiva disponibilità.