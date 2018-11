Warcraft 3, annunciato il remaster

Matteo Tontini,

Warcraft 3, il celebre RTS che ha spinto oltre a quanto ci si potesse immaginare il franchise, sarà rimasterizzato: una notizia davvero fantastica per tutti i fan, che considerano il gioco uno dei capisaldi del genere. Intitolato Warcraft 3: Reforged, il remaster arriverà il prossimo anno e sarà migliorato esteticamente, grazie a un upgrade della grafica e delle animazioni. In questo modo i giocatori potranno sperimentare il fascino dell’alta risoluzione (il 4K sarà supportato) pur mantenendo lo stile classico di Warcraft.

Il titolo include diverse campagne (va specificato che comprenderà sia Reign of Chaos che Frozen Throne) e mira ad approfondire la narrazione degli eventi attraverso il punto di vista delle varie fazioni coinvolte nel conflitto. Avrà inoltre tutte le modalità che lo hanno reso celebre, compreso il comparto multigiocatore completo. Chiaramente, i miglioramenti non riguarderanno soltanto il comparto grafico – i modelli poligonali sono stati completamente ricostruiti da zero e le cutscene in CG renderizzate nuovamente; il remaster includerà anche nuove fantastiche funzionalità. Ogni eroe giocabile sarà disponibile sia nella sua versione maschile che femminile, e ci saranno varie skin per personalizzare il proprio aspetto all’interno del gioco. Reforged proporrà inoltre il World Editor, interessante strumento che consente ai giocatori di creare le proprie mappe personalizzate.

Si tratta di un annuncio a sorpresa durante Blizzcon 2018, ma anche qualcosa stesse bollendo nel calderone era già chiaro: nell’ultimo anno, l’originale Warcraft 3 ha infatti ricevuto una serie di patch, un po’ insolito considerando quanto è vecchio. Nel caso in cui foste curiosi di dare un’occhiata al gioco, è possibile consultare il trailer riportato di seguito.

Insomma un bel regalo per i fan, che lo chiedevano ormai da tempo a gran voce.