YouTube potrebbe presto su Nintendo Swtich?

Marco Locatelli,

Un parco titoli davvero molto interessante, una modalità di utilizzo ibrida più unica che rara, ma Nintendo Switch ancora è lacunosa dal punto di vista multimediale. In queste ore sta però montando un rumor secondo il quale la console del colosso di Kyoto potrebbe presto abbracciare YouTube. Ricordiamo infatti che la piattaforma video di Google non è ancora infatti disponibile come app su Nintendo Switch.

Secondo quanto scrivono alcuni utenti statunitensi sul forum Resetera, l’applicazione YouTube è finita fra le raccomandazioni su Nintendo eShop, versione USA. Non solo il logo della piattaforma video, ma addirittura una presunta data di uscita: 8 novembre.

Ancora non è chiaro se si tratta semplicemente di un contenuto pubblicato per errore oppure se veramente l’applicazione di YouTube è in procinto di arrivare su Nintendo Switch. Ovviamente anche la data di uscita va presa con le pinze. Dell’esordio di YouTube sulla console Nintendo se ne era già parlato tempo fa per voce degli stessi dirigenti della compagnia.

Su Switch al momento ci sono già due applicazioni di piattaforme video: Holu e NicoNico, che tuttavia non sono disponibili in Italia. Oltre a YouTube sono tanti gli utenti che attendono con trepidazione anche l’arrivo dell’app di Netflix per Switch.

Continua senza sosta il successo commerciale della console ibrida Nintendo: ricordiamo infatti che è di pochi giorni fa la notizia secondo cui Nintendo Switch ha superato le vendite di GameCube. Con 22,86 milioni di unità vendute l’ammiraglia del colosso di Kyoto è riuscita a superare le vendite totali di GameCube, che fra il 2001 e il 2009 riuscì a vendere 21,74 milioni.