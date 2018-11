AirPods: un nuovo modello in arrivo?

Marco Grigis,

Un nuovo modello di AirPods, le cuffie senza fili di Apple, potrebbe essere in arrivo. È quanto rivela il database del Bluetooth Special Interest Group, con l’inserimento di un’edizione inedita dell’accessorio targato mela morsicata, risalante allo scorso primo novembre. Gli auricolari avrebbero completato il processo di certificazione Bluetooth e sarebbero quindi pronti per il lancio sul mercato.

Le nuove cuffie AirPods vedrebbero un numero di modello A2031 e A2032, corrispondenti reciprocamente all’auricolare destro e sinistro, e sarebbero marchiate come REV1.1, rispetto al REV1.0 del precedente modello. Gli accessori sfrutterebbero lo standard Bluetooth 5.0 e sarebbero compatibili con iPhone, iPad e Mac.

Secondo alcune indiscrezioni, al momento non completamente confermate, le nuove AirPods potrebbero vedere un chip wireless più potente, capace di supportare i comandi “Hey Siri”, quindi di attivarsi – e richiamare il device a cui sono abbinate – semplicemente con la voce. L’accessorio era inizialmente previsto per settembre oppure ottobre, ma in nessuno dei recenti eventi Apple ne ha annunciato la disponibilità.

Si parla inoltre da tempo dell’introduzione di una custodia abilitata alla ricarica wireless, mai giunta sul mercato sebbene annunciata da Apple durante la presentazione della primissima generazione di AirPods. Secondo alcune fonti, non ufficialmente confermate, il gruppo di Cupertino avrebbe incontrato dei problemi di surriscaldamento e avrebbe pertanto deciso di posticiparne il lancio. Non è dato sapere se questo nuovo modello di cuffie verrà distribuito con in dotazione un case wireless.

Al momento, non è nemmeno nota la possibile data di commercializzazione, tuttavia l’inserimento nel sopracitato database potrebbe rappresentare un indizio di un imminente rilascio. Non si esclude Apple possa lanciare il rinnovato prodotto nei prossimi giorni, così da approfittare della tornata di vendite natalizie. Non resta che attendere, di conseguenza, una conferma ufficiale dalle parti di Apple Park.