Amazon, il nuovo quartier generale in due città

Filippo Vendrame,

Il nuovo quartier generale di Amazon molto probabilmente non sarà costruito all’interno di una sola città come emerso negli ultimi giorni ma bensì in due località differenti. L’indiscrezione giunge da The Wall Street Journal che cita fonti vicine alla società di Jeff Bezos. Trattasi di uno sviluppo molto sorprendente del progetto del colosso dell’ecommerce di trovare una città in cui costruite il suo secondo quartier generale.

Solo poche ore prima, infatti, altre indiscrezioni davano quasi per certo che Amazon avesse scelto la Virginia come sede per il suo nuovo quartier generale. Tuttavia, già allora la fonte metteva le mani avanti evidenziando l’imprevedibilità della società. Amazon, infatti, ha stupito nuovamente e se la notizia condivisa da The Wall Street Journal si rivelasse esatta, la società realizzerà due nuovi quartier generali che daranno lavoro, ognuno, a 25 mila persone. Secondo la fonte, il motivo di questa clamorosa decisione sarebbe dovuto alla necessita di dover reclutare un numero sufficiente di talenti in ambito tecnologico e per sostenere al meglio la crescita della società che si sta espandendo in diversi ambiti.

Amazon non ha ancora comunicato dove realizzerà le sue nuove sedi. In pole position ci sarebbe Crystal City, in Virginia ma secondo le ultime indiscrezioni, la società di Jeff Bezos starebbe anche valutando Dallas in Texas e New York. La decisione definitiva non dovrebbe tardare e con l’annuncio delle città in cui saranno realizzate le nuove sedi si potrà capire molto meglio quale sono i nuovi piani di espansione di Amazon.

L’unico dato certo è che le città che saranno scelte dalla società di Jeff Bezos potranno beneficiare di importanti ritorni economici in termini di occupazione e di crescita.