Ho. Mobile sfida Iliad con 50 GB a 4,99 euro

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile lancia il guanto di sfida ad Iliad attraverso un’offerta operator attack decisamente molto invitante. L’operatore virtuale di Vodafone, infatti, ha deciso di proporre una tariffa davvero esclusiva a tutti i suoi nuovi clienti che porteranno il loro numero da Iliad e dagli operatori virtuali Kena Mobile, Poste Mobile, Fastweb, BT Italia, Coop Voce, Digi Mobil, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, NV mobile, Noitel, Rabona Mobile, Ringo Mobile, Tiscali e Welcome Italia.

Nello specifico, questa speciale tariffa di Ho. Mobile prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di Traffico Internet 4G Basic al costo di appena 4,99 euro al mese per sempre. Trattasi di un’offerta davvero intrigante perché questa tariffa è comunemente proposta da Ho. Mobile a 9,99 euro al mese. L’operatore virtuale di Vodafone, dunque, propone uno sconto permanentemente del 50% su questa tariffa per chi passerà il suo numero da Iliad e dagli altri operatori virtuali italiani. Da evidenziare che è previsto il pagamento anche di 9,99 euro per l’attivazione. Questa speciale tariffa operator attack non può essere attivata online ma esclusivamente all’interno dei negozi ufficiali dell’operatore virtuale.

Si ricorda, inoltre, che con la dicitura “4G Basic” si intende una velocità di connessione in 4G limitata a 30 Mbps in download e a 30 Mbps in upload. Questa speciale offerta di Ho. Mobile offre tutte le caratteristiche che hanno reso famose le tariffe dell’operatore virtuale. Trattasi, dunque, di una tariffa senza sorprese, cioè senza costi nascosti e senza alcun vincolo. Compresi all’interno della speciale tariffa l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie.