iPhone 2019: in arrivo un nuovo Face ID?

Marco Grigis,

Gli iPhone in arrivo nel 2019 potrebbero incorporare una nuova versione di Face ID, con fotocamere TrueDepth completamente riprogettate. È quanto sostiene Ming-Chi Kuo, analista solitamente molto affidabile sul conto della mela morsicata, in una recente nota per gli investitori.

Secondo quanto riportato dall’analista, Apple starebbe cercando di migliorare ulteriormente le performance di Face ID, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o in quegli ambienti dove fattori esterni potrebbero influenzare la scansione agli infrarossi. Per farlo, il gruppo di Cupertino starebbe elaborando nuovi sensori TrueDepth, dalle capacità migliorate.

Stando a quanto reso noto, Apple starebbe pensando a un sensore 3D in grado di misurare la velocità e il tempo che impiegano i raggi infrarossi a raggiungere il volto dell’utente, per ottenere uno sblocco innanzitutto più veloce, ma anche delle mappe del viso più precise. Ancora, lo stesso sistema potrebbe essere applicato alle fotocamere posteriori degli smartphone, affinché possa essere sfruttato nelle applicazioni per la realtà aumentata, rendendo le transizioni a schermo più immediate.

Non ultimo, potrebbe essere aumentato il numero di punti che vengono proiettati sul viso dell’utente: la versione attualmente in uso, inaugurata lo scorso anno con iPhone X, si avvale infatti di 30.000 raggi all’infrarosso. Questa soluzione permette una buona scansione anche nelle stanze più buie, ma potrebbe non essere così precisa quando vi sono più fonti d’illuminazione ambientale. Un aumento dei punti a disposizione, di conseguenza, sarebbe in grado di compensare questa problematica, garantendo identificazioni più fedeli in qualsiasi situazione di utilizzo.

Naturalmente, dalle parti di Cupertino non è giunta nessuna conferma in merito allo sviluppo di una seconda versione per Face ID, di conseguenza bisognerà attendere l’avvio della produzione e le successive indiscrezioni dai distretti produttivi asiatici. I nuovi iPhone non verranno presentati prima del mese di settembre 2019, pertanto le tempistiche sono ancora premature per fare qualsiasi previsione.